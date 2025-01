RETRO: Nad NHL se blýskalo. Sedm Slováků v první padesátce bodování!

Sedm Slováků v NHL. Tolik hráčů ze země pod Tatrami letos zasáhlo v nejslavnější lize do hry. Dohromady nastříleli k novému roku devět branek. Nejlepší Juraj Slafkovský je s 21 body (4+17) na 159. místě kanadského bodování NHL.

Dnes se skoro nechce věřit, že v minulosti měli Slováci sedm borců v první padesátce (!) ligové produktivity. Což bylo po Kanadě mezi národnostmi druhé nejvyšší číslo.

Přesuňme se v čase

Píše se 12. prosinec 2005. Slováci mají na vrcholu výjimečnou generaci. Na MS v Petrohradě 2000 získali stříbro poté, co prohráli s Čechy, kteří „ze čtyř šancí dali pět gólů“, jak toho času vtipně (a pravdivě) glosoval finále jeden Slovák. V roce 2002 vystoupali na hokejový Olymp, když gólem Petera Bondry z 59. minuty zmrazili ruský zlatý sen výsledkem 4:3. V roce 2003 zkompletovali sbírku medailí bronzem.

V NHL měla tahle pětimiliónová země po výluce 2005 v nejužší špičce hned několik hráčů.

Připomeňme si je!

Dnes již nežijící Pavol Demitra chytil po skvělých letech v St. Louis druhý dech v Los Angeles. Žádný čas na aklimatizaci, žádné výmluvy na dlouhé přivykání novým spoluhráčům. Spolu s Frolovem a Conroyem vytvořil okamžitě jednu z nejúdernějších trojic NHL.

Marián Hossa putoval před začátkem ročníku 2005-06 za Danyho Heatleyho výměnou do Atlanty a byla to klasická win-win pro obě strany. Heatley perfektně zapadl k Alfredssonovi a Spezzovi, Hossa si zase dobře rozuměl s Kovalčukem a Kozlovem.

Peter Bondra podepsal se stejným týmem jako volný hráč a Thrashers se u sedmatřicetiletého borce pořádně pojistili. Základní plat měl autor tehdy 477 branek v NHL jen 505 (!) tisíc dolarů, veškerý další výdělek stál na bonusech za odehrané zápasy, body, nastřílené branky. V průběhu sezóny Bondru zradilo tělo, ale v prosinci ještě držel bod na zápas a byl na 33. místě v NHL.

Žigmund Pálffy se v Pittsburghu solidně sehrál se začínajícím Sidneym Crosbym, nicméně Tučňákům se jako celku vedlo špatně. Podobně jako Bondra už Pálffy ve 33 letech řešil zdravotní problémy, ovšem před Vánoci rovněž držel bod na zápas a 34. flek v ligové produktivitě.

Ve stejných působištích jako v poslední odehrané sezóně 2003-04 odstartovalo povýlukový ročník zbylé slovenské trio z první padesátky. Ladislav Nagy se těšil velké důvěře trenéra Waynea Gretzkyho. Hrál přesilovky, střílel vítězné branky. Na druhého v pořadí klubové produktivity Mikea Comrieho měl solidní náskok devíti bodů.

Skvěle se uvedl v Coloradu třiadvacetiletý Marek Svatoš. Nástup do NHL mu zkomplikovalo složité zranění ramene, na druhý pokus se ale své šance chopil přesvědčivě. Celkových 50 bodů (32+18) v 61 utkáních byl nejspíš lepší výkon než loňských 50 bodů (20+30) v 82 duelech Juraje Slafkovského. Malé varování pro všechny, co oslavovali Slafkovského osmiletý pakt na 60,8 mil. dolarů jako super podpis pro Canadiens - Svatoš už tento výkon nikdy nezopakoval a nikdy se mu ani nepřiblížil.

Posledních do party je Lubomír Višňovský (na snímku v dresu NY Islanders). Devětadvacetiletý zadák si nové pořádky NHL oblíbil, čistší hra mu seděla. Pravidelně nastupoval do přesilovek, ledu dostával v průměru 23 a půl minuty za utkání – suverénně nejvíc v Los Angeles. Byl druhým nejproduktivnějším bekem v NHL a čtvrtým nejlépe bodujícím hráčem LA, hned za nedostižným útokem Demitra – Conroy – Frolov. Celkových 67 bodů (17+50) v sezóně je výkon, který z českých beků dosáhl jen Tomáš Kaberle.

I když do konce sezóny také vinou zranění pár Slováků pozici ztratilo, je to pořád slušný přehled, co říkáte? Rusové měli v danou chvíli v první padesátce šest mužů, Švédové pět, Američané čtyři... Slováci sedm. A to ještě toho roku dlouho nehrál zraněný Marián Gáborík.

Tento článek má být nostalgickou vzpomínkou. Aby nevznikl v diskuzích zbytečný národnostní „flame“, dodejme, že také Češi musí pro svoje nejlepší roky hluboko do historie. V sezóně 2000-01 jsme třeba měli sedm hráčů dokonce v TOP 30 kanadského bodování (1. Jágr, 3. Eliáš, 6. Straka, 19. Sýkora, 20. Lang, 21. Hejduk, 26. Nedvěd). Teď máme dva ve stovce.

Ale o tom třeba někdy jindy.

