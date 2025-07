RETRO(spektiva): Jak šlo zápasové vytížení NHL v čase?

Od sezóny 2026-27 nám NHL naservíruje 84 utkání základní části. Bude to návrat k dosavadnímu maximu z let 1992-94, po výluce 1994-95 se liga ustálila na 82 utkáních. Stimul je prostý: Víc hokeje, víc peněz. Motivace zjevná už spoustu let, neboť NHL hráče ani v hokejovém starověku rozhodně nešetřila!

Začátky

Na úvod historické retrospektivy se přenesme do 19. století. Před National Hockey League se hrála v Kanadě coby první organizovaná soutěž tzv. Amateur Hockey Association. Pět celků z Ottawy, Montrealu a Quebecu spolu už v roce 1897 odehrálo v jednom ročníku osm zápasů.

National Hockey Association nabízela v první dekádě 20. století solidní soupeření o dvaceti zápasech. Následovaly ligy PCHA, MPHL, později CAHL, IHL, atd. Mimochodem, nynější farmářská soutěž vstupuje pod názvem International-American Hockey League na scénu v roce 1936, od roku 1940 má současný název American Hockey League.

National Hockey League se zformovala v roce 1917. Čtyři kanadské týmy se spolu v prvních letech utkávaly zhruba dvacetkrát za sezónu.

Bavte se!

Kanada hokej miluje a na investicích do něj nikdy neškudlila. O tom, jaké obrovské hokejové chrámy vznikaly za mořem už od druhé poloviny 19. století, jsme v minulosti udělali samostatný seriál. Nebylo na ně potřeba žádné dotace. Šlo o soukromé projekty s pečlivě propočítanou návratnosti. Součástí kalkulace byl i počet velkých hokejových zápasů.

V letech 1920-25 to bylo v NHL 24-30 utkání základní části. Od roku 1926 už 44. Což byl ještě na konci osmdesátých let v Československu běžný standard. V letech 1931-42 jich bylo 48. Za války 50. Mimochodem, až v této době překonal Maurice Richard střelecký rekord Joea Malonea (44) z první sezóny 1917-18, kdy nasázel v 50 utkáních 50 branek. Doboví novináři si jej dobírali, že překonání rekordu usnadnila povinnost některých hokejistů odejít do války. Což jen tak mimochodem platilo i pro Maloneovou éru, která navíc čpela pravěkem.

Padesát zápasů stačilo majitelům jen čtyři sezóny (1942-46), rok po válce vyskočila stopáž základní části na 60. A i ta vydržela jen tři sezóny (1946-49). Amerika kvetla, prosperovala. Zatímco v Československu bylo maso na lístky a odpůrci režimu vězněni v lágrech, v USA si dělnická třída užívala komfortu automatických praček a ledniček, města byla plná aut. Obrovské haly nabízely lidem profesionální sportovní zábavu.

Original Six

Bum! Takže od roku 1949 najíždíme na 70 zápasů. To se nehraje v žádné evropské soutěži ani teď (nejvíc v KHL 68, ostatní 50-60). Byla to éra původní šestky. Hokejisté si možná tolik nevydělali, ale statusu celebrit už se blížili. Na zápasy cestovali vlakem. Mančafty to k sobě neměly tak daleko jako dnes, nicméně někdy jste se projeli. Třeba z New Yorku do Chicaga to je nějakých 1300 km, což mohl být skoro celodenní přejezd.

S rozšířením ligy z šesti účastníků na dvanáct narostl v roce 1967 počet zápasů na 74, hned poté na 76 a od roku 1970 na 78. Přibylo slabších týmů, přibylo zápasů. Gordie Howe (na snímku) si ve 41 letech udělal 103 body (44+59) osobák. Totéž nedávno zesnulý Alex Delvecchio. Ve 38 letech zapsal 83 bodů (25+58), předtím se v 17 sezónách nedostal přes 70.

Brankový rekord Maurice Richarda překonal až v roce 1966 Bobby Hull (54). Jistě se mu šiklo těch dvacet zápasů navíc... Rozšířená soutěž s vysokým počtem utkání dala světu šestkrát stobodového Bobbyho Orra nebo 150 bodového Phila Esposita. Jeho rekord 152 bodů (76+76) překonal až Wayne Gretzky.

I v tomto kontextu lze narůstající počet zápasů vnímat.

Osmdesát +

V letech 1970-74 čítala základní část 78 duelů, od roku 1974 už jich bylo kulatých 80. V letech 1992-94 šla NHL na 84 duelů, od roku 1995 se jich hraje 82. Když odečteme trapné výluky (2x 48, jednou zrušená sezóna), už přes půl století jsme na 80 nebo více zápasech.

Mimochodem, třeba v sezóně 1992-93 nasbíral Mario Lemieux v 60 zápasech 160 bodů. Kdyby mu léčba Hodgkinova lymfomu nevzala 24 utkání, dostal by se s tímto tempem v 84 duelech na 224 bodů. Být celou sezónu zdravý, Gretzkyho rekord 215 bodů by už skoro jistě neplatil.

S větším počtem utkání se posouvají individuální i týmové statistiky.

Víc výher, víc bodů, víc vychytaných nul...

Víc peněz, ale především víc hokeje!

