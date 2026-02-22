Retro zápas připomene titul z roku 1951, Motor nastoupí ve svetrech mistrů

22. února 0:00Komerční sdělení
Přesně 75 let uplyne letos od jediného mistrovského titulu v historii českobudějovického hokeje a prvního titulu mimopražského celku vůbec. Výjimečné výročí si Banes Motor České Budějovice připomene stylově: 25. února proti Litvínovu vyjede v první třetině v replikách historických svetrů šampionů z roku 1951. Další dvě třetiny odehraje v dresech stejného designu a obě tyhle sady pak budou moci získat fanoušci v aukci. Před utkáním bude pod střechu stadionu slavnostně vytažena plachta se jmény mistrů.
Vězení místo hokeje
Tehdejší titul měl mimořádně dramatické kulisy. Po zinscenovaném komunistickém procesu skončila ve vězení většina reprezentace a zásah režimu citelně oslabil i ligové kluby. Budějovice přišly o brankáře Zlatka Červeného, obránce Antonína Španingera a útočníka Jiřího Macelise, kteří putovali za mříže, i když nic neprovedli. Když byl navíc během sezony na vojnu povolán i další gólman Karel Kroupa, museli Jihočeši spoléhat v brance jen na nezkušené mladíky.
Navzdory komplikacím se drželi na špici tabulky celou sezonu a rozhodující chvíle přišla 6. března 1951. Poslední zápas proti NV (dnes Slovan) Bratislava museli vyhrát. Po dvou třetinách byl stav 2:2, ale závěr patřil domácím. Po dvou gólech Mizery a trefách Lidrala, Píchy a jedné vlastní brance soupeře zvítězili 5:3 a stali se mistry Československa.
Bez fotky i poháru
Velké oslavy se ale tehdy nekonaly – utkání bylo součástí nepříliš povedeného „Turnaje o pohár míru“, nevznikla ani týmová fotografie a hráči na ledě vůbec nedostali pohár, pro ten si vedení klubu až později zajelo do Prahy.
Historie ale výkon Českobudějovických oceňuje aspoň dodatečně. Střeleckou hvězdou ročníku byl tehdy Čeněk Pícha, který dal 24 gólů v pouhých 14 zápasech. Výraznými osobnostmi byli také kapitán a hrající trenér František Mizera, obránce František Vacovský (všichni tři mistři světa z roku 1949), či vycházející talent, bek Jan Lidral, který v sezoně debutoval v lize a v dalším roce už nechyběl ani na olympijském turnaji.
Právě na tuto generaci Motor po 75 letech znovu upozorní. Vedle speciálních dresů připravil do svého fanshopu i další retro suvenýry a hrát se bude i se speciálními puky. V Českých Budějovicích opět ožije dávná minulost, ovšem i se současnými hvězdami. V replice svetru z roku 1951 si zahraje třeba i jeden z nejlepších střelců právě skončeného olympijského turnaje - Nick Olesen.
