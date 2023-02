Reunion s Panarinem se nekoná. Nejšťastnější z toho nejsem, přiznal Patrick Kane

Chicago je nejhorší tým na západě, druhý nejhorší v NHL. Patrick Kane a Jonathan Toews se v tonoucím mužstvu až nedůstojně trápí. Kane o výměnu dosud oficiálně nepožádal, ale že tudy utíkají jeho myšlenky, je nad slunce jasné.

Aspoň dokud byli Rangers reálnou možností, což už nejsou. Od chvíle, kdy vzali Vladimira Tarasenka ze St. Louis, nemůže Patrick Kane ani doufat. A že doufal? To si pište. Těsně po výměně se nebál své myšlenky popsat veřejně.

„Nebyl jsem zrovna nejšťastnější, když jsem o tom trejdu slyšel,“ přiznal Kane. „Rangers jsem rozhodně věnoval pozornost a jsem z různých důvodů překvapený.“

Už byla řeč, že hrát letos za Chicago je za trest. Oběma matadorům, Kaneovi i Toewsovi, je 34 let, a po sezóně jim končí smlouva. Samozřejmě je tu možnost stěhování už v průběhu této sezóny, pokud by se povedlo nějaký obchod dojednat. Kane mohl v souvislosti s Manhattanem snít o obnovené spolupráci s Artěmijem Panarinem, s nímž si kdysi tuze rozuměl u Blackhawks.

„Byl to určitě tým, k němuž jsem vzhlížel,“ říká Američan o Rangers. „Vypadá to, že zaplnili díru a jdou dál. Tak to prostě je.“

Kane by možná měl být akčnější. Prý má informace o zájmu klubů od svého agenta, oficiálně ale zelenou k jednání generálnímu manažerovi Kyleu Davidsonovi nedal. Ve svém věku pochopitelně má ve smlouvě no-movement klauzuli, která znemožňuje hráče bez souhlasu poslat na farmu, zapsat na waiver, natož vyměnit do jiného klubu.

„Tu klauzuli nemáte ve smlouvě pro nic, za nic, jasné? Je fér dodat vůči Kyleovi, že jsem za ním nebyl a neřekl: ‚Chci jít tam nebo tam‘,“ přiznává Kane. „Myslím, že během příštích deseti dnů nebo tak nějak si vytvoříme jasnější obrázek budoucnosti.“

Kane bojoval s potížemi ve spodní části těla, ale už se prý cítí lépe. Uzávěrka přestupů bude letos 3. března. Pokud jsou Rangers mimo hru, největšími zájemci o služby zkušeného útočníka by na západě mohly být Dallas, Los Angeles nebo Vegas.

