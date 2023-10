Revoluce v NHL. Draft už se nebude konat v arénách

Týmy NHL si to vyzkoušely v dobách koronaviru, odkoukaly to od sestřiček NBA či NFL. NHL už nebude pořádat nablýskané drafty v arénách svých klubů. Dojde k tzv. decentralizaci, kterou podporuje většina týmů ligy.

Snaha o změnu vzešla ze zasedání Rady guvernérů, které se konalo začátkem tohoto měsíce v New Yorku, a přiměla ligu k tomu, aby 18. října vydala memorandum, v němž požádala jednotlivé kluby, aby se odhlasovalo, zda je výrazná většina pro přechod na draft podobný tomu, jak probíhá v NFL a NBA.

A většinový výsledek měl být kladný. Navíc ani ne nijak těsně, pro změnu mělo být 30 z 32 klubů.

Draft NHL je velkou událostí, která se od roku 1963 koná na jednom místě. Jedinou výjimku tvořily pandemické roky 2020 a 2021.

Podle navrhovaného decentralizovaného modelu by liga využila místo s kapacitou 5 000 až 10 000 míst a z každého klubu by byl k dispozici jeden nebo dva zástupci. Poté, co by hráči byli vybráni, by je na pódiu přivítal komisař Gary Bettman a zástupce týmu, aby se s nimi krátce vyfotografoval, a později by mohli být po skončení mediálních povinností odvezeni letecky i s rodinou do domovského města klubu.

Ačkoli případné změny nebudou pravděpodobně provedeny před rokem 2025, memorandum ponechalo prostor pro to, aby se tak stalo dokonce hned v příštím draftu, jelikož jeho místo konání se ještě neví. Týmy sice ví, že se akce bude konat na konci června, ale nebylo uvedeno žádné místo konání.

Las Vegas bylo dlouho považováno za hlavního favorita na hostitelské město, nicméně tato možnost asi padne. Domovská T-Mobile Arena je rezervována pro akci UFC.

Mezi širší problémy, s nimiž se NHL začala potýkat, patří omezený počet klubů, které jsou ochotny sloužit jako hostitelé.

Podle NHL by přechod na decentralizovaný draft vedl k výraznému snížení nákladů na cestování a ubytování klubů. Dalšími potenciálními výhodami byly větší příležitosti týkající se akcí pro fanoušky v den draftu a souvisejících aktivit v domovském městě klubu, možné další příležitosti pro místní příjmy a větší počet dostupných míst, ve kterých by se liga mohla v den draftu zviditelnit.

