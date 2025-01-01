Revoluční změna v NHL: Platový strop má platit i pro play-off, už od nové sezony

3. září 16:30Tomáš Zatloukal
Jde o krok, o němž se mluví roky. Zavedení platového stropu i pro vyřazovací boje. A nyní se stává realitou. O sezonu dříve, než by dávala tušit platnost nové kolektivní smlouvy. Už na jaře 2026 budou o stříbrný pohár bojovat týmy, které se budou muset vejít do stanoveného limitu. Poznamenána tím tak bude i cesta floridských Panterů za třetím ziskem Stanley Cupu za sebou.
O pět milionů dolarů.
O tolik kádr Panterů překračoval platový strop, v té době ve výši 88 milionů dolarů, v letošním šestém finále. V duelu, po kterém Florida slavila obhajobu hokejového grálu.
Počínala si zcela legálně, uvedený strop platil pouze pro základní část.
Tentokrát už se ale podle zámořského webu The Athletic bude muset chovat jinak.
Chris Johnston a James Mirtle uvádějí, že Do utkání v play-off budou moct kluby NHL poslat pouze takovou 20člennou sestavu, která se vleze pod hranici 95,5 milionu dolarů.
Ne reálnou gáží, ale svými cap-hity, chcete-li stropovými zátěžemi.
Už se tak nejspíš nestane, aby někdo oslavoval zisk Stanley Cupu v triku s nápisem "18 millions over cap", tedy "18 milionů nad stropem", jako kdysi Nikita Kučerov.
Cílem je nepochybně ještě větší vyrovnanost ligy a atraktivnější souboje v klíčové fázi sezony. Snížení možnosti toho, že někdo bude mít o parník odskočený tým než ostatní a získá až nefér výhodu.
K tomu má pomoci také úprava ohledně LITR, tedy listiny dlouhodobě zraněných hráčů. Také platná již pro ročník 25/26!
Právě praxe s ní umožňovala stavět dream teamy, co se pro mnohé staly trnem v oku.
Nejprve kluby využily možnost příchodu posil se stropovou zátěží až do výše cap hitu zraněného hráče, načež šly o pár týdnů či měsíců později do bitev o Stanley Cup s oněmi novými tvářemi i se “zázračně” uzdraveným borcem.
Platový strop? Nezájem. Ve vyřazovacích bojích až doted žádný neplatil.
To se mění. Stejně jako limit, který mohou generální manažeři využít po zapsání hokejisty na LTIR.
V případě, že by zapsaný jedinec zasáhl do základní části či play-off, klub by už nemohl uplatnit celý jeho cap hit pro další hokejisty, ale tato výhoda by se smrskla na průměrnou ligovou stropovou zátěž.
Což může být zásadní rozdíl… Třeba u Matthewa Tkachuka, kterého jako příklad uvádí portál The Score, by šlo místo 9,5 milionu dolarů jen o 3,8.
Signifikantní, že?
