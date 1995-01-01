Řezník je zpět! Gudasův návrat na Floridu vyvolal v kabině euforii

6. července 11:30David Zlomek
Bylo to tehdy jedno z nejtěžších rozhodnutí jeho kariéry, za které navíc ze sportovního hlediska draze zaplatil. Když Radko Gudas po prohraném finále v létě 2023 opouštěl Floridu a podepsal lukrativní smlouvu v Anaheimu, netušil, že Panthers hned v následujících dvou ročnících zvednou nad hlavu vysněný Stanley Cup. Nyní se český drsňák na „místo činu“ vrací. Má v kapse nový šestiletý kontrakt a v kabině, která po loňském nezdaru prahne po návratu na vrchol, ho vítají s otevřenou náručí.
Jak moc Gudas v šatně Panthers chyběl, ukázala okamžitá reakce jeho staronových spoluhráčů. Jakmile klub oznámil, že od Anaheimu získal práva na českého beka a následně s ním podepsal smlouvu, Gudasův telefon nepřestával pípat.
„Musel jsem ho mít pořád na nabíječce,“ smál se Gudas na tiskové konferenci. Zprávy se hrnuly od největších hvězd, psali Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Aaron Ekblad, Sam Bennett i Sam Reinhart. „Je úžasné slyšet, jak moc se na můj návrat těší. I já jsem jim psal, že jsem naprosto nadšený, že můžu být znovu součástí téhle party.“
Pro floridské fanoušky to navíc znamená oživení jedné velké tradice. Nekompromisní „Řezník“ (The Butcher) byl pověstný svým pozápasovým rituálem, po každé výhře si plácl s kapitánem Barkovem dřív než kdokoli jiný. Na dotaz, zda se slavné „high-five“ vrátí, měl Gudas jasnou odpověď: „Doufám, že ano. Prý mi tam na to plácnutí kousek místa nechali, takže si ho zase najdu.“
Zatímco si Gudas v uplynulých dvou letech plnil na druhé straně Ameriky v Anaheimu roli mentora a kapitána omlazeného týmu, po očku neustále sledoval spanilou jízdu svých bývalých parťáků. Ačkoliv jim oba zisky Stanley Cupu nesmírně přál, hlodal v něm pocit zmaru z toho, že u toho nemůže být „Když jsem odcházel, cítil jsem, že jsem tu práci nedokončil. Bylo úžasné vidět kluky dvakrát vyhrát, ale v koutku duše jsem si přál, abych jim mohl pomoct,“ přiznal Gudas.
Pro Panthers má jeho návrat obrovskou hodnotu. Podle generálního manažera Billa Zita je pro floridskou organizaci Gudas zkrátka cennější než pro zbytek ligy. „Známe se, víme, co v něm máme. Lidé tady pochopili, že sem sedne jako ulitý. Chyběl nám.“
„Cíl je stoprocentně jasný,“ zavelel ještě Gudas před startem přípravy na svou 15. sezonu v NHL. „Chybí mi na tom dortu tahle jedna třešnička a nechtěl bych nic víc, než klukům k dalšímu absolutnímu vrcholu pomoct.“