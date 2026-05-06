Rielly pod tlakem. Toronto chystá čistku, ikona ale trejd odmítá

18. června 13:00David Zlomek
Nový generální manažer Toronta John Chayka už odpálil první výměnu, když poslal Josepha Wolla do Philadelphie. A zámořští experti se shodují, že dalším obětním beránkem v zájmu uvolnění platového stropu má být Morgan Rielly.
Dvaatřicetiletý obránce, který v klubu kroutí už třináctý rok, má však osud pevně ve svých rukách. Jeho kontrakt na 60 milionů dolarů s ročním cap hitem 7,5 milionu obsahuje plnou klauzuli o nevyměnitelnosti. Spekulace o tom, že už kývl na odchod, ale bleskově utnul insider Chris Johnston z TSN: „Zdroje potvrdily, že Rielly v tuto chvíli nedal k žádné výměně zelenou a klauzuli nezrušil. Jakékoliv zprávy tvrdící opak jsou lživé.“
Přesto se zdá, že rozvod je na spadnutí a interní debaty o jeho budoucnosti už probíhají. James Mirtle z The Athletic uvedl, že zkušený bek nakonec na výměnu pravděpodobně přistoupí a nebude si vybírat jen z jednoho nebo dvou klubů.
Rielly má za sebou mimořádně těžký ročník, v němž zaznamenal sice 36 bodů, ale v hodnocení plus/minus se propadl na kariérní minimum -18 a styl odvolaného trenéra Berubeho mu neseděl. Toronto po posledním místě v divizi nutně potřebuje překopat unavenou obranu a podle informací Davida Pagnotty z The Fourth Period se mezi nejvážnější zájemce řadí Anaheim, Edmonton a především San Jose Sharks.
Právě Sharks dávají expertům největší smysl. Mladý tým nutně potřebuje charakterního vůdce na modrou čáru, který by dirigoval přesilovky. Bývalý gólman Carter Hutton navíc dodává, že pro Riellyho by byl odchod z neúprosných reflektorů kanadského trhu do klidnější Kalifornie ideální šancí, jak vést dravé mládí a v klidu dohrát kariéru. Nicméně pokud by v Torontu zůstal, mohl se stát historickým rekordmanem v počtu odehraných zápasů za Maple Leafs.