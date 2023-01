Chytat za Olejáře, případně za Senátory je výzva. Večer co večer na gólmany obou kanadských klubů letí víc puků, než je zdrávo. Ostatně podle počtu střel, které soupeřům dovolí, jsou na devátém a dvanáctém místě v NHL. Samozřejmě, mnohem radši by se v tomto žebříčku pohybovaly zmíněné mančafty na chvostu. Zároveň jejich obranné řady stojí na dvou, třech hráčích, i pokud přijde řeč na rozehrávku a podporu ofenzívy. Řešení se nabízí.

Jacob Chychrun.

Tak se jmenoval terč, na který v létě mířili Pierre Dorion s Kenem Hollandem, generální manažeři Ottawy, respektive Edmontonu.

Jenže ani jeden z nich nedokázal přijít s nabídkou, která by arizonským Kojotům imponovala.

A tak je tu další muž v hledáčku. Zadák, co neprožívá snovou sezonu ani z pohledu klasických, ani z hlediska pokročilých statistik. Matt Dumba, zní jeho jméno. V tomto ročníku zatím nastřádal 11 bodů (4+7) a minnesotští Wild jsou mezi postupovou osmičkou spíše jemu navzdory

Jenže také se bavíme o borci, co má v NHL odehráno přes 500 duelů, všechny na stejné adrese, a možná jen prostě a jednoduše potřebuje změnu prostředí.

Dumba si rozumí s pukem, má solidní střelu, dokáže zastat i práci směrem dozadu. Drží hůl napravo, což je, zejména u beka, další plus. Pokud je při chuti a v optimální formě, stává se oporou. Pomáhá týmu mít situaci pod kontrolou, eliminovat soupeřovy výpady, hrát prim.

Tak jako v sezoně 2017/18, kdy se blýskl 14 góly a 36 asistencemi.

Třeba by mu trejd prospěl, jeho akvizice se každopádně rovná risku, nikoliv sázce na jistotu.

Dumbovi totiž hrozí, že už mu zpátky do top fazóny nepomůže nic, jeho herní sešup už trvá podezřele dlouho. Vždyť od uvedeného životního ročníku nikdy nepřekonal ani třicetibodovou hranici, ani metu 70 mačů.

I to je ovšem důvod, proč by měl být levný. Alespoň co se týče protihodnoty. Zlevňuje ho také končící smlouva.

Pro Hollanda s Dorrionem představuje zajímavou, byť rizikovou možnost, jak sehnat náplast na Achillovu patu svých kádrů. Spíše tedy plán B. Lákavější jsou zmínění Chychrun či Joel Edmundson (Montreal Canadiens).

Kdo a kam se bude stěhovat, ukážou nejbližší týdny.

