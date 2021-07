Ristolainen míří do Philadelphie, opačným směrem putuje Robert Hägg společně se dvěma drafty

Dva šestadvacetiletí obránci, kteří byli do NHL draftováni v roce 2013, budou poprvé měnit svá angažmá. Ofenzivní Rasmus Ristolainen vymění dres Buffala za barvy Philadelphie, defenzivněji laděný Robert Hägg míří opačným směrem. Buffalo navíc získalo první kolo letošního draftu a také druhé kolo draftu v roce 2023.

Šavle získaly za Rasmuse Ristolainena kromě švédského zadáka také dvě volby draftu. Ta letošní v prvním kole je už celkově jedenáctou volbou Buffala v právě probíhajícím draftu. Do tohoto celku už v rámci prvního kola tedy putoval očekávaně Owen Power, jenž bude mít jistě v budoucnu za úkol právě Ristolainena nahradit, a také z celkové čtrnácté pozice útočník Isak Rosén, který v poslední sezóně působil ve švédském celku Leksands.

Ale zpět k finskému zadákovi, který se podle jeho slov na nové angažmá těší už nyní. „Těším se z toho, že jdu do Philadelphie. Udělám vše pro to, abych pomohl týmu se dostat do play off, kde už se může stát cokoliv. Jsem opravdu extrémně šťastný za tenhle trejd, už se nemůžu dočkat, až dorazím k týmu a seznámíme se.“

Rasmus Ristolainen zažil po nováčkovské sezóně druhý bodově nejchudší ročník. Za devětačtyřicet zápasů si připsal bilanci 4+14. V roce 2016 podepsal s Buffalem smlouvu na šest let. Z tohoto kontraktu, kde si finský zadák ročně vydělá 5,4 milionů dolarů, zbývá poslední sezóna.

„Jsme velmi šťastní, že jsme Rasmuse dokázali přivést. Je mu šestadvacet, je to pravák a ihned našemu týmu dodá větší kuráž. Jeho výška, pohyblivost a fyzická hra z něj udělá významnou součást našeho týmu,“ okomentoval příchod urostlého beka generální manažer Flyers Chuck Fletcher.

Generální manažer však přiznal, že si není jistý, zda urostlému zadákovi prodlouží smlouvu předtím, než se stane nechráněným volným hráčem po příští sezóně. „S platovým stropem je člověk na tenkém ledě, a tak si nejsem jistý, jaké bude načasování s novým kontraktem. V Ristolainenovi vidíme hráče, který má velkou šanci se stát budoucností našeho týmu, avšak bude důležité udělat potřebné věci, až nastane ten pravý čas.“

Rasmus Ristolainen byl draftován na celkové osmé pozici v roce 2013. Do této chvíle si za 542 zápasů v NHL připsal bilanci 46+199, která zahrnuje také 111 kanadských bodů v rámci přesilových her.

Do Buffala naopak míří šestadvacetiletý spíše defenzivněji laděný obránce Robert Hägg, jenž si v poslední sezóně připsal bilanci 2+3 za čtyřiatřicet odehraných zápasů. V roce 2020 s Philadelphií podepsal dvouletý kontrakt, ze kterého tedy zbývá jedna sezóna, za kterou si Švéd vydělá 1,6 milionu dolarů.

Do NHL byl draftován na celkové jednačtyřicáté pozici v roce 2013. Na svém kontě má 47 kanadských bodů za bilanci 13+34 za 236 zápasů základních částí. V play off má bilanci 0+3 za 14 odehraných utkání.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+