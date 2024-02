Rittich dovedl Kings k vítězství na ledě Predators! Ottawa uspěla v Detroitu

Poslední hrací den před All-Star Game nabídl fanouškům NHL tři zápasy. V Detroitu a Anaheimu se muselo rozhodovat až v prodloužení, zatímco Kings uspěli v Nashvillu už v základní hrací době.

DETROIT RED WINGS - OTTAWA SENATORS

2:3pp. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Ottawa byla šťastnějším týmem

Další souboj mezi Detroitem a Ottawou byl klidnějšího rázu a příliš zajímavého se v utkání neudálo. Do vedení šli v úvodní třetině Red Wings, Senators ale v prostřední třetině dokázali vývoj duelu otočit a domácí museli bojovat o vyrovnání. To zařídil v 52. minutě Dylan Larkin a nakonec se šlo do prodloužení. V něm o výhře Ottawy rozhodl Shane Pinto.

Branky a nahrávky

9. Sprong (Veleno), 52. Larkin (Compher, Määttä) – 24. Kastelic (Bernard-Docker, Kelly), 35. B. Tkachuk (Pinto), 63. Pinto (Chabot, Tarasenko).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 62:05

Joonas Korpisalo (OTT) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 62:05



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:53



Tři hvězdy utkání

1. Shane Pinto (OTT) - 1+1

2. Dylan Larkin (DET) - 1+0

3. Brady Tkachuk (OTT) - 1+0

NASHVILLE PREDATORS - LOS ANGELES KINGS

2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Rittich dovedl Kings k vítězství

Los Angeles se před All-Star Game dočkalo důležitého vítězství na ledě Nashvillu. Jedním z hrdinů Kings byl David Rittich, který si připsal devětatřicet zákroků a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Tou první byl Alex Turcotte, který vstřelil první gól v NHL.

Branky a nahrávky

46. F. Forsberg (McDonagh, Nyquist), 57. Tomasino (Josi, Novak) – 9. Grundström, 26. Turcotte (Moore, Spence), 54. Lewis (Byfield, Turcotte), 59. Fiala (Danault, M. Anderson).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 24 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 58:17

David Rittich (LAK) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 59:45



Česká a slovenská stopa

David Rittich (LAK) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 59:45



Tři hvězdy utkání

1. Alex Turcotte (LAK) - 1+1

2. David Rittich (LAK) - 39 zákroků

3. Filip Forsberg (NSH) - 1+0

ANAHEIM DUCKS - SAN JOSE SHARKS

3:2pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Bitva v Kalifornii pro Ducks

San Jose dlouho vedlo, páté vítězství z posledních šesti zápasů ovšem nevybojovalo. Anaheimu se povedlo 61 sekund před koncem vyrovnat po trefě Troye Terryho a následně v prodloužení strhnout vítězství na svou stranu, když se z rychlého protiútoku prosadil Frank Vatrano.

Branky a nahrávky

3. Lundeström (McTavish, Silfverberg), 59. Terry (Carlsson, Henrique), 65. Vatrano (Terry, LaCombe) – 7. Duclair (Muchamadullin, Hoffman), 38. M. Vlasic (Burroughs, Eklund).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 18 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 63:27

Kaapo Kähkönen (SJS) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 64:07



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 22:53

Filip Zadina (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:51

Jan Rutta (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:28



Tři hvězdy utkání

1. Frank Vatrano (ANA) - 1+0

2. Troy Terry (ANA) - 1+1

3. Isac Lundeström (ANA) - 1+0

