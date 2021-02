Rittich vynuloval Toronto, poprvé od roku 1977

V letošní sezóně zatím nezářil. Místo jedničky mu uzmula draze zaplacená posila, Jacob Markström bude stát příštích šest let Calgary 36 miliónů. Těch pár šancí, která David Rittich dostal, ve výhru nepřetavil. Probral se ale v pravý čas.

Jednatřicetiletý Švéd totiž v pondělí nemohl nastoupit. Mimo hru jej nechalo zranění v horní části těla. „Ještě ho prohlédneme. Dokud nezjistíme víc, je to na denní bázi,“ vyjádřil se trenér Geoff Ward. Až dosud skvěle chytajícího brankáře tak zastoupil osmadvacetiletý Čech.

A že proti sobě neměl jen tak někoho! Toronto zatím řádí v kanadské části ligy jako žralok mezi rybím potěrem. Javorové listy vedou Severní divizi s šestibodovým náskokem, 72 nastřílených branek je spolu s Edmontonem aktuálně nejvyšší číslo v NHL. Elitní ligový kanonýr Auston Matthews nasázel v 19 duelech 18 branek.

Ani on, ani nikdo další si proti Rittichovi neškrtl. Český gólman pokryl všech 34 střel a významně přispěl k vydřené výhře 3:0. „Nebylo to dokonalé, ale o to někdy nejde. Někdy prostě jen potřebujete vyhrát. Pondělí bylo jeden z těch dnů,“ píše Calgary Sun.

Flames potřebovali zastavit krvácení, prohráli poslední tři utkání v řadě. Toronto určitě nebylo ideálním partnerem, na němž by se měl chytit tápající celek, přesto to klaplo. Dobrý výkon brankáře byl nutný a Rittich ho podal. Obrana rozhodně nebyla bez chyby, český gólman měl dost práce.

Pochvalu zaslouží specialisté na oslabení. Toronto nevyužilo sedm přesilovek, včetně dlouhé výhody pět na tři ve druhé třetině. „Nakonec nám asi vyhrálo zápas ubráněné oslabení pět na tři, neuvěřitelná práce. Stavěli jsme se do střel, Rittich byl bezchybný. Podle mého názoru byl tohle důvod našeho vítězství,“ pravil Matthew Tkachuk.

Rittich se tak stal prvním brankářem Flames, který vychytal nulu proti Torontu, od přestěhování klubu do Kanady. Naposledy takto proti Javorovému listu uspěl Yves Belanger v roce 1977 ještě coby gólman Atlanty Flames. Do Calgary přesídlily Plameny v roce 1980.

„Pro dnešek je to úleva. Je vždycky fajn být odměněn za dobrou práci, dnes to přišlo. Teď jde o to, jak se od toho odrazíme,“ dodal trenér Ward.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+