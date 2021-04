Rittichův debut proti Flames? Českého gólmana vylekal spoluhráč, trenér Toronta byl spokojený

Dlouhých 40 let trvalo, než Jiří Crha našel svého nástupce. Dalšího českého gólmana, co se v ostrém zápase postaví do branky Maple Leafs. Předloni byl blízko Michal Neuvirth, ale na zkoušce v hokejovém Realu Madrid, jak o slavném klubu mluvil, kvůli zranění neuspěl. Na Crhu navázal až nyní David Rittich. A to nevšední premiérou, nastoupil totiž proti Calgary. Za Plameny chytal od jara 2017 a patřil jim až do nedělní výměny.

"Byl to pro mě těžký večer."

David Rittich před zámořskými novináři neskrýval, že pro něj bylo náročné debutovat zrovna proti Flames. Calgary ho zasypalo 28 střelami, do sítě prošly jihlavskému rodákovi tři. Ta poslední, z hole Johnnyho Gadreaua, v prodloužení.

Střet s bývalými parťáky tak pro zkušeného brankáře skončil bodem. A pochvalou od torontského kouče Sheldona Keefeho.

"Jeho výkon se mi líbil, vedl si opravdu dobře. Věřil si a vytáhl pár dobrých zákroků. U gólů, co dostal, neměl šanci zasáhnout. Byl to povedený debut," povídal Keefe pro NHL.com.

Johnny Gaudreau vykoupal Davida Ritticha po chybě Morgana Riellyho:

Rittich byl rád, že krátce po výměně dostal šanci a mohl se ukázat v soutěžním mači. Že nemusel dlouhé dny čekat na příležitost a pouze trénovat. Jen ta premiéra mohla přijít proti jinému klubu.

"Chytal jsem za Flames čtyři roky, mám v Calgary přátele na celý život. Z tohohle pohledu to pro mě prostě bylo náročné. Ještě těžší na dnešním večeru je fakt, že jsme v prodloužení prohráli," mrzelo Ritticha.

Tomu narychlo "převlékli" masku a výstroj do barev Javorových listů v osvědčeném torontském studiu Mario Design. Využili k tomu vinylovou fólii. Díky stejné technologii o pár týdnů dříve expresně dodali přilbu také Finovi Veini Vehviläinenovi.

Narychlo přelepená maska Davida Ritticha:

Zadní strany Rittichových betonů i lapačky každopádně prozrazovaly, že ještě před pár dny patřil Flames.

Účastník MS 2018 si na nové klubové barvy chvíli zvykal. "V první třetině mě vylekal hráč v modrém, a tak jsem rychle přikryl puk. Pak mi došlo, že i já mám na sobě modrý dres," pobavil.

"Byl zvyklý na jiné barvy a na jiné spoluhráče, i v tom to dnes mohlo být kromě emoční stránky pro Ritticha složité," měl pochopení Keefe.

Ten naznačil Rittichovým nasazením novou hierarchii v brankovišti Maple Leafs. V tuhle chvíli nejspíše platí, že jedničkou je Jack Campbell a dvojkou "Big Save Dave." Černý Petr zbývá v ruce Michaelu Hutchinsonovi.

Rittich se do Toronta těšil. Zamlouvá se mu město a samozřejmě i síla kádru.

Ambiciózní klub by rád došel v play-off daleko, své plány jasně ukázal angažováním nejen Ritticha, ale také Nicka Foligna či Bena Huttona. A český gólman je rád, že může být u toho.

Díky výměně, která se udála přesně 40 let po Crhově derniéře v hokejovém Realu Madrid.

