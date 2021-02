Rittichův rozpačitý rozjezd. Druhá porážka, ale také pár dobrých zákroků

Pokud je Vítek Vaněček odpálil tuto sezónu jako starý mazák, David Rittich jako by začínal znovu od nuly. Slibně rozjetou pozici v Calgary neudržel, klub mu proto přivedl konkurenta. Jacob Markström zatím dostává přednost. Nastoupil sedmkrát. Rittich dvakrát.

Oba spolu hráli v poslední All Star Game. Rittich ale pak ve druhé polovině ročníku neudržel formu a v play off jej nahradil Cam Talbot. Hlavně na konci série s Dallasem se mužstvo hodně trápilo. Rittich dostal šanci v posledním duelu, kdy se s Talbotem podělil o sedm inkasovaných branek.

Do této sezóny se klub posichroval a přivedl zvučnou posilu. Markström podepsal šestiletou smlouvu na 36 miliónů dolarů. Zatím dostává jednoznačně přednost, když začal sezónu pěti souvislými starty. Rittich zažil premiéru před pár dny proti Montrealu.

„Chceme v něm udržet myšlenkové nastavení jedničky. Vypadal dobře. Chceme, aby hrál svou hru. Dostat ho zpátky do akce je pro nás kriticky důležité,“ říkal 28. ledna trenér Geoff Ward.

Rittich proti ofenzivním Habs (průměr 4,4 gólu na zápas) neuspěl, prohrál 2:4. Brankoviště se opět chopil Markström, jenž zvítězil proti Montrealu (2:0) i Winnipegu (4:3 po nájezdech).

Další možnost dostal jihlavský rodák v úterý v odvetě proti Jets. Bohužel ani tentokrát nedovedl tým k vítězství, když prohrál 2:3. Bylo by nefér mu křivdit, ale že by Čechovy výkony oslnily, to taky ne, píšou v Kanadě. Zatím je z toho průměr obdržených branek 3,56 a procento úspěšnosti zákroků 85,7.

Mohli jsme pro něj udělat víc

Povedené začátky nepatří letos k přednostem Flames, proti Jets inkasovaly Plameny během čtrnácti minut rovnou třikrát. Tu propast už nešlo překonat. „První třetina byla náročná. Když moc nehrajete, je těžké dostat se do zápasu,“ komentoval Rittich. „Jak šla hra, obnovil jsem ty správné pocity.“

Trenér Ward uznal, že také spoluhráči mohli pro brankáře udělat víc. „V první třetině jsme mu nepomohli. S těmi góly nemohl moc udělat. Ve druhé a třetí třetině měl dobré zákroky, když jsme to potřebovali. Jsem si jistý, že mu to zvedne sebevědomí,“ věří kouč.

Podstatné je, že s Čechem nadále počítá. „Potřebujeme oba brankáře. Líbí se nám ten tandem. Tým Davidovi věří. Vyhrál pro nás už hodně zápasů. Chceme, aby z něj byl zase hvězdný brankář, aby se vrátil do formy.“

Sám gólman se podle svých zvyklostí nestresuje, nebo to aspoň nedává znát. „Proč bych měl být frustrovaný? Chytal jsem dva zápasy. Byly tam nešťastné odrazy. Je to hokej, to se stává,“ dodal vždycky přátelsky vyhlížející Rittich.

