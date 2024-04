Rivalita s Montrealem? Na druhé koleji, Marchand teď nenávidí Toronto

Boston Bruins a Toronto Maple Leafs zase obnoví svou rivalitu v sérii prvního kola, která začíná v sobotu v TD Garden. Během posledních 11 sezon se Bruins střetli s Maple Leafs v playoffs čtyřikrát, počínaje epickým zápasem v prvním kole v roce 2013. Co letos?

"Když se hraje play-off, vidíte, jak je celá Kanada nadšená," řekl Marchand. "Hrát proti nim je pak velká zábava. A myslím si, že jen díky historii, kterou jsme s nimi v poslední době měli, jsou teď asi naším největším soupeřem za posledních deset let.“

Nenávist Montrealu je tak fuč. Prozatím. „Pravděpodobně to překonalo Montreal a všechny ostatní týmy tím, kam se naše rivalita posunula. Rozhodně to přináší emoce a intenzitu.“

Rivalita je ale spíše jednostranná. Bruins porazili Toronto v každé ze tří následujících sérií, což by se mohlo stát i letos.

Jestli někdo zná Maple Leafs a ví, co od nich čekat, je to Brad Marchand. Ve své kariéře odehrál v play off 146 zápasů, což je jedenáctý nejvyšší počet ze všech aktivních hráčů. Jednadvacet z těchto utkání se odehrálo proti Maple Leafs a Marchand v nich zaznamenal 21 bodů.

„Nikdy nevíte, jakým směrem se série bude vyvíjet. Ale to je to, co chcete. To je to, co na hokeji milujete, aspekt rivality,“ řekl zkušený útočník.

Maple Leafs si do série přinesou druhý nejlepší útok v NHL, když vstřelili 3,63 gólu na zápas. Největší hrozbou je Auston Matthews a jeho 69 gólů.

"Na takového hráče musíte být tvrdí a omezit mu čas a prostor s pukem," myslí si útočník Charlie Coyle. "Musí fungovat celá jednotka, jeden hráč takového střelce neubrání, téměř vše umí dokonale."

Matthews ale ani náhodou není jejich jedinou hrozbou.

"Mají spoustu skvělých hráčů, šikovných hokejistů, kteří hrají tvrdě a dokážou být velmi nebezpeční kolem branky a vytvářet si gólové příležitosti," dodal Coyle. "Musíte si prostě uvědomit, proti komu stojíte a hrát tvrdě. Ale musíme se soustředit na naši hru a na to, co děláme dobře. Když se to daří, jsme dobří."

Share on Google+