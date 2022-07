Robocop se loučí a děkuje. Nejvíc pro mě znamenal Seabrook, vyznal se Keith

Je v tom trocha symboliky. Zatímco Chicago prochází totální destrukcí, generální manažer bez ladu a skladu háže přes palubu jednoho hráče za druhým, takže už i Patrik Kane volá po výměně, ohlásil Duncan Keith konec kariéry. Po roce v Edmontonu dává hokeji sbohem.

Keith byl nezpochybnitelnou součástí zlaté generace Blackhawks první poloviny druhé dekády tohoto století. V prodlužovaných zápasech play off hrával až padesát minut, obvykle nejvytěžovanější hráč, robocop k neutahání. Byl u všech tří Stanley Cupů, v roce 2015 vyhrál Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího borce play off. Ve 23 zápasech nasbíral 21 bodů (3+18).

„Chci poděkovat všem fanouškům Blackhawks za jejich vášeň a podporu za celé ty roky. Provázeli nás při všech vzestupech a pádech, mám z toho spoustu vzpomínek,“ vzkázal na rozloučenou.

Tituly, trofeje i vzájemná empatie

Dokázal toho hodně. Vedle ceny pro nejlepšího hráče play off byl taky dvakrát vyhlášen nejlepším obráncem základní části (2010, 2014). Dvakrát v prvním ligovém All Star týmu (2010 a 2014), jednou ve druhém (2017). Čtyřikrát si zahrál All Star Game.

Obránci jeho kvalit obvykle nekončí před čtyřicítkou, Keithovi bude zakrátko 39 let. Nicméně poslední roky výkonnostně strádal, nestíhal, už to nebylo ono. Za celou kariéru je ale na místě se mu hluboce poklonit, tak jako to udělal on, když vzpomínal, kdo všechno ho pozitivně ovlivnil.

„Brent byl největším pomocníkem v mé kariéře,“ jmenuje na prvním místě Brenta Seabrooka, který skončil před dvěma lety. „Když jsem vyhrál obě Norris Trophy, svůj nejlepší hokej jsem vždycky hrál s Brentem Seabrookem, vysokým pravorukým obráncem. Nemohl jsem si přát lepšího spoluhráče, lepší osobnost během svého působení v Chicagu.“

„Brentovi jsem opravdu vděčný. Tenhle nesobecký lídr byl důležitý nejen pro mou kariéru v Chicagu. Jsem šťastný za těch víc než tisíc zápasů spolu coby defenzivní parťáci. Možná máme rekord NHL mezi obránci, co jsme spolu odehráli dohromady v jednom mužstvu.“

Na draftu šel v roce 2002 ve druhém kole. Do NHL naskočil o tři roky později. Za Blackhawks nastřílel 105 branek, víc než sto gólů dali s ním jen čtyři beci v historii klubu. 1192 odehraných utkání je druhé nejvyšší číslo po legendě Stanu Mikitovi (1396).

„Mám hodně vzpomínek na Brenta, ale zmínit musím i další spoluhráče – Patricka Sharpa, Mariána Hossu, Patrika Kanea, Jonathana Toewse, Coreyho Crawforda, Dustina Byfugliena, Andrew Ladda, Krise Versteega, Briana Campbella a seznam by pokračoval...“ jmenoval další důležité osobnosti své kariéry Keith.

„Tenhle tým byl výjimečný nejen kvůli vnitřní vášni, ale i proto, že jsme se starali jeden o druhého. Vybavuju si, jak jsme seděli jednu noc se Seabsem a Sharpym a vedli jsme hovor strašně dlouho... Jinou noc, bylo to tady v Edmontonu, jsme se takhle bavili snad do pěti nebo šesti do rána.“

„Další večer jsem měl -5, zrovna tady proti Oilers. Asi moje nejhorší noc v kariéře. Takže, mladíci, moje rada je, choďte včas do postele,“ rozloučil se pobaveně Keith.

