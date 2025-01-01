Rodina z Chicaga chce ovládnout Penguins. Cena? Téměř dvě miliardy dolarů

19. srpna 8:00David Zlomek
V zákulisí NHL to znovu vře. Pittsburgh Penguins, klub s bohatou historií a stále obrovskou fanouškovskou základnou, se zřejmě ocitá v hledáčku nového kupce. Podle Elliottea Friedmana ze Sportsnet se vážným zájemcem o převzetí stal chicagský rod Hoffmannových, který je hokejové veřejnosti známý především díky vlastnictví floridského klubu Florida Everblades z ECHL.
David Hoffmann, zakladatel a předseda Hoffmann Family of Companies, koupil Everblades v roce 2019 od bývalého majitele Caroliny Hurricanes Petera Karmanose. Už tehdy přiznal, že koketoval s myšlenkou koupit tým z NHL nebo NBA.
Od té doby se jeho rodinná firma, jejíž aktivity sahají od zemědělství přes dopravu až po média, výrazně rozrostla. Do hokejového dění se kromě Davida zapojuje i jeho syn Geoff, spoluvýkonný ředitel firmy, který se se svou ženou Megan angažuje i v charitě, například prostřednictvím hokejového kempu pro děti s diabetem 1. typu, konaného právě v domácí hale Everblades.
Sportovní výsledky floridského klubu jejich reputaci jen posílily. Everblades ovládli ECHL tři roky v řadě mezi lety 2022 a 2024 a až letos padli v semifinále. Teď se zdá, že rodina, jejíž majetek je odhadován na dvě miliardy dolarů, je připravena na mnohem větší výzvu. A tou je právě Pittsburgh Penguins, jejichž cena by se mohla pohybovat kolem 1,75 miliardy dolarů.
Situace však není zcela jednoznačná. Současný majitel, Fenway Sports Group, který klub koupil v roce 2021 za přibližně 900 milionů dolarů, totiž ještě nedávno tvrdil, že Penguins nejsou na prodej. V červnu unikl interní e-mail, v němž zástupce FSG nabádal zaměstnance, aby ignorovali spekulace médií, a zdůraznil, že skupina hledá pouze minoritního investora. Přesto se nyní spekuluje o kompletním prodeji a vstup Hoffmannových do hry vše posouvá na novou úroveň.
Srovnání s dalšími potenciálními kupci je nevyhnutelné. Dříve se hovořilo o tom, že do hry by mohli vstoupit i Mario Lemieux a Ron Burkle, tedy muži, kteří Penguins vlastní v minulosti zachránili. Jenže i oni údajně narazili na finanční strop a nebyli schopni vyhovět cenovým požadavkům Fenway Sports Group. Hoffmannovi sice mají značný majetek, ale ani u nich není jisté, zda dokážou konečnou cenu skutečně uhradit.
Další otázkou je samotný trh. NHL v poslední době avizovala, že expanzní poplatky pro nové kluby se budou pohybovat mezi 1,8 až 2 miliardami dolarů. Pokud tedy Pittsburgh skutečně změní majitele za částku pod tímto rozmezím, půjde o obchod, který vyvolá velké debaty.
