Rodrigues načasoval formu výborně. Floridě pomohl dvěma zásahy

Evan Rodrigues je na Floridě první sezónu, do týmu se však velmi dobře začlenil a solidní výkony předvádí také ve vyřazovacích bojích. Ve finálové sérii je při chuti, skóroval už třikrát a je jedním z tahounů Panthers.

Evan Rodrigues je tak trochu hokejovým cestovatelem, během posledních pěti let hrál za čtyři různé týmy. První krůčky v nejslavnější lize světa udělal v dresu Buffala, poté zamířil přes Pittsburgh a Colorado až na Floridu. Zde je důležitou součástí týmu, který nyní dělí dvě výhry od zisku Stanley Cupu.

Kanadský útočník se ve druhém finálovém duelu proti Edmontonu blýskl dvěma góly, celkem už v play off skóroval šestkrát a přidal pět asistencí, to vše stihl za 19 duelů.

„Je opravdu dobrý. Mám z něj takovou radost. Jsem na něj hrdý. Byl úžasný. Když jsem s ním hrál několik posledních zápasů, tak dobře četl hru. Teď to jsou dva zápasy v řadě, kdy pro nás vstřelil důležité góly. Je to super chytrý hráč a jsem opravdu rád, že se mu teď dostalo odměny,“ sdělil Matthew Tkachuk.

Do třetí třetiny se přitom šlo za stavu 1:1, ale Panthers celou sezónu dokazují, že ve třetí třetině dokáží zápasy rozhodovat. To se stalo i během druhého finálového duelu. A prsty v tom měl také Evan Rodrigues.

„Dostal jsem se do forčeku, podíval se nahoru a snažil jsem se hrát. Snažil jsem se najít slot, ale nepovedlo se, potom se ke mně puk vrátil a v tu chvíli už jsem znovu chybu neudělal. Takže jsem to tak nějak vystřelil na bránu a prošlo to mezi několika nohama až do branky,“ popsal třicetiletý Kanaďan situaci u gólu na 2:1.

Díky tomuto gólu mohli Panthers ve třetí třetině předvést svá nejlepší kouzla, vymazali střelce Oilers, a naopak to byli hráči z Floridy, kteří si budovali důležitý náskok. To přišlo zásluhou Rodriguese, který v čase 52:26 opět skóroval. „Jsou to dvě velká vítězství pro náš tým,“ zhodnotil jednoduše dvougólový hrdina.

Jak již bylo zmíněno, v posledních letech často měnil dresy, v loňském roce podepsal čtyřletou smlouvu na Floridě, kde může zakotvit a mít chvíli klid od myšlenek ohledně své budoucnosti.

„Myslím, že je to tak trochu chameleon. Když se podíváte na týmy, ve kterých hrál, a na to, s kým hrál, není snadné jít hrát s některými z nejlepších hráčů na světě. Evan je kluk, který tvoří hru a má sebevědomí, že puk udrží na své hokejce a udělá správné rozhodnutí ve správný čas,“ popsal jeho bývalý spoluhráč Kyle Okposo, který s ním v Buffalu strávil čtyři sezóny.

Nyní jsou Panthers jen dvě výhry od zisku Stanley Cupu. Rodrigues chytil slinu a ve finále je jedním z nejžhavějších hráčů.

„Je to fajn. S počtem bodů nebo gólů si nedělám velké starosti, to jediné, co mě zajímá je vítězství v zápasu, ale je hezké, že k tomu můžu přispět. Jsme spokojeni s výsledky, kterých jsme dosáhli v prvních dvou zápasech, a teď se začneme připravovat na třetí zápas,“ popsal Rodrigues.

Třetí měření sil je na programu v noci na pátek, série se přesouvá do Kanady a Oilers budou mít výhodu domácího prostředí.

Share on Google+