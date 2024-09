Rok a adios? Ottawa dává Ullmarkovi čas na rozmyšlenou

Ottawa Senators si v létě mnuli ruce, když v létě získali Linuse Ullmarka z Bostonu. Jednatřicetiletý gólman by měl být výrazně lepší, než byl v hlavním městě Kanady Joonas Korpisalo, a není pochyb o tom, že je plnohodnotnou brankářskou jedničkou. Ale na jak dlouho?

Smlouvu pouze na tuto sezonu a podle Chrise Johnstona zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Švéd po vypršení čtyřletého kontraktu na 20 milionů dolarů příští léto v Ottawě znovu podepsal.

„Jeho situace je zvláštní, protože přestože se Senators samozřejmě vzdali aktiv, aby ho získali, nezačali s Ullmarkem zatím věcně jednat o prodloužení smlouvy, která mu přitom za rok končí,“ uvedl Johnston.

A pokračoval: „Není to proto, že by to neměli v úmyslu. Ottawa si ho samozřejmě velmi váží, ráda by si ho udržela. Ale myslím si, že strategie je možná nechat ho trochu vydýchat, dát mu čas, aby se ve městě a v novém týmu zabydlel, a pak někdy po týdnech nebo měsících zahájit jednání o smlouvě.“

O zájmu Senators informoval i Pierre LeBrun z The Athletic. „Mají velký zájem pokusit se prodloužit jeho kontrakt, ale plánují nechat věci trochu plynout, než se pustí do práce,“ potvrdil.

Ačkoli se objevily zvěsti, že Ullmark nakonec podepíše prodloužení smlouvy a zůstane v Kanadě, vypadá to, že k žádným vážným jednáním mezi hráčem a klubem zatím nedošlo. Přesto Ullmark věří, že Senators mají kádr schopný postoupit do play-off. Přitom klub od roku 2017 nehrál nejdůležitější zápasy.

„Doufám, že když vstoupíme do sezony s novým trenérským štábem, podaří se nám to rozjet,“ řekl Ullmark krátce po výměně. „Jakmile se nám to podaří, bude to do budoucna velmi nebezpečný tým. Všechno je to o konzistenci. Jde o to, abychom se každý den snažili dosáhnout něčeho nového a abychom se jako hráči vyvíjeli každý den a nebyli spokojeni jen proto, že jsme vyhráli dva nebo tři zápasy v řadě."

Ullmarkovi není play-off cizí, v letech 2021-24 byl součástí tří po sobě jdoucích elitních týmů Bruins. Ačkoli žádný z těchto týmů nezískal Stanley Cup, má gólman klíčové zkušenosti z vyřazovací fáze.

