Rok po trejdu? Všechno jde, jak má, září Horvat spokojeností

Bude to rok od doby, co byl Bo Horvat vyměněn z Vancouveru na Long Island. Očekávání tehdy byla pořádně vysoká a dlouho se zdálo, že přestup bude hodnocen spíše negativně. Nicméně on sám se cítí výborně a je rád, že krok udělal.

"V rodinném směru jde všechno dobře," řekl Horvat podle NHL.com. "Rodina se má skvěle, na Long Islandu se nám líbí. Je to skvělé místo pro život a rodinu. A já hraji v prvotřídní organizaci. Chovají se tu k vám jako ke zlatu. Způsob, jakým řeší všechno mimo led i na něm, je úžasný."

Horvat má v této sezoně na kontě 45 bodů (20 gólů, 25 asistencí) ve 48 zápasech, což je třetí místo v týmu za obráncem Noahem Dobsonem a Mathewem Barzalem.

"Bo hraje výborně každý zápas," dodal Barzal. "Jedna věc na jeho hře je, že je konzistentní. Každý večer hraje tvrdě, chce dát gól. Je obrovská součást tohoto týmu, a když se mu daří, je to pro nás velká vzpruha. V šatně je taky výborný. Někdy, když získáte někoho nového, nevíte, jaký bude. U něj se ale potvrdilo jen to dobré.“

Start měl přitom od ideálu daleko. Horvat moc nebyl vidět a body nepřibývaly. „Bylo toho hodně. Nechci se vymlouvat, ale bylo to náročné,“ vzpomínal na výměnu.

Teď je ale vše dobré. Z týmového hlediska by to sice mohlo být lepší, ale Isles může těšit, že poté, co útočníkovi nadělili velkou smlouvu, se mu daří.

"Už se cítím dobře, pohodlně," řekl Horvat. „I s kluky v kabině je to mnohem lepší, přeci jen se známe už rok. A cítíte se ještě lépe, když víte, že tu budete dlouhou dobu, zatímco loni jsme pořádně nevěděli, co bude, kam půjdeme, kdo mě podepíše, na jako dlouho… Byl to stresující rok, ale vědět, že jste nějakou dobu na jednom místě, je určitě dobré pro stabilitu rodiny i mě samotného. Rozhodně je to dobrý pocit."

V dubnu mu bude devětadvacet let, na Long Islandu má smlouvu ještě na sedm let. Pokud nepřijde výměna, pravděpodobně tam kariéru dohraje. Kdo by to byl řekl, když ještě loni vedl Vancouver jako kapitán. Teď má ale domov jinde.

