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NHL

Roky strávené s Crosbym? Nejlepší v historii je ale McDavid, říká nová posila Oilers

12. července 13:00

David Zlomek

Obránce Ryan Shea prožil snový start července, když po letech paběrkování a podepisování jednoletých smluv v Edmontonu urval životní pětiletý kontrakt na 20 milionů dolarů. Tím, že devětadvacetiletý Američan vyměnil dres Pittsburghu za dres Oilers, se mu splnil hokejový sen, který se ale nebál okořenit pořádně třaskavým srovnáním. Shea totiž opouští kabinu vedenou legendárním Sidneym Crosbym a míří za Connorem McDavidem.

A hned ve svém prvním rozhovoru dal najevo, kdo je podle něj aktuálním hokejovým králem planetuy což fanoušci v Pensylvánii asi neskousnou zrovna lehce. Zatímco většina hráčů volí při srovnávání takových person diplomatický tón, Shea pálil ostrými.

„Máte tu Sida, který se kolem hokeje pohybuje už strašně dlouho, vyhrál Stanley Cupy a v lize dokázal v podstatě všechno, co se vůbec dokázat dá. A teď odcházím hrát s někým, kdo je dost možná vůbec tím nejlepším hráčem, jaký si kdy obul brusle,“ prohlásil Ryan Shea na adresu Connora McDavida v rozhovoru pro NHL.com.

Nová posila Edmontonu přiznala, že po oznámení trejdu mu okamžitě explodoval telefon a drtivá většina zpráv se týkala právě toho, že v podstatě plynule přechází od jedné generační superstar ke druhé. „Táta mi říkal, že až jednou skončím, budu moct vyprávět, že jsem hrál s kluky, kteří se zapíšou do historie jako ti absolutně nejlepší v celém sportu. Je to upřímně úžasné,“ rozplýval se obránce.

Pro devětadvacetiletého beka, který loni v Pittsburghu zaznamenal životní ročník s 35 body a nejlepším týmovým hodnocením plus/minus (+30), je pětiletá jistota v Kanadě obrovským závazkem a úplně novou zkušeností. „Doteď jsem bral jen jednoleté smlouvy. Tohle je ale úplně něco jiného. Budete někde pět let, máte reálnou šanci vyhrát Stanley Cup a jde o to tam vlítnout, být skvělým spoluhráčem a odvádět výkony. Jsem na to připravený,“ hlásí odhodlaně.

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