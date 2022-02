Role padoucha je pro Marchanda jako ulitá, co všechno už provedl?

Brad Marchand, kontroverzní postava, která se v posledních dnech postarala o pořádný rozruch. Nejprve okradl fanouška o puk a následně napadl gólmana Pens. Všichni ovšem ví, že tohle nebyla ani zdaleka první aféra tohoto kanadského bouřliváka. Za svou bohatou kariéru zlého padoucha už vyfasoval osm stopek. Při dalších pěti příležitostech dostal finanční pokutu.

Marchandův zákeřný loket

První provinění známého provokatéra se odehrálo už v roce 2011. V zápase proti Columbusu najel v rychlosti do zad stojícího Umbergera ve středním pásmu a ránou do oblasti hlavy a krku poslal svého soupeře do péče doktorů. Za tento zákrok byl odměněn suspendací na dva zápasy.

Hit za hranou proti Canucks

Hned o rok později o sobě dal muž s přezdívkou „krysa“ opět vědět. Kosatky a Medvědi spolu sehráli finále Stanley Cupu a kvůli tomu na ledě zůstaly nedořešené spory. Pro nikoho nebylo překvapením, že v centru dění byl opět Marchand. U mantinelu si počkal na Samiho Salu a nekompromisně ho sestřelil. Bývalý hráč Canucks tehdy utrpěl otřes mozku a viník si odnesl trest na pět zápasů.

Podražení Brassarda

V roce 2015 si útočník Bruins vykoledoval stopku na dva zápasy tím, že podrazil nohy jedoucímu Dericku Brassardovi. Ten následně čelil nepříjemné kolizi u mantinelu, při které spadl nepříjemně na jednu nohu.

Střet s Borowieckim mimo hru

Tato srážka by se jako jediná mohla nazvat náhodnou, i když disciplinární komise na to měla odlišný názor. Marchand projížděl kolem Borowieckiho, když do něj soupeř vrazil. Bostonská třiašedesátka tvrdila, že v tom byla nevině. Za způsob, jakým svého soka zahodil dostal stopku na tři hry.

Úmyslný úder do slabin

V tomto případě hráč s šílenou pověstí doslova zapomněl na své vychování a všechny lidské hodnoty. V utkání proti Tampě Bay sekl Jakea Dotchina hokejkou do citlivých partií a krom pískotu fanoušků mu taky přišla obálka se zastavením činnosti na další dva zápasy. Tentokrát vyvázl s poměrně mírným trestem.

Agresivní loket z jízdy proti Devils

Marchand se v utkání s New Jersey ocitl v poměrně běžné situaci. Zakončoval přečíslení dva na jednoho. Jenže poté, co brankář lapil puk, smetl loktem bránícího hráče. Ten měl velký problém vstát z ledu. Stopka na pět zápasů.

Nebezpečný výlet do útočného pásma Kosatek

Další špinavou partii sehrál Marchand proti svému oblíbenému soupeři Vancouveru. V tomto případě byl zákrok hodně podobný jako v předchozím střetu z Canucks, ale postiženým hráčem nebyl Salo ale Ekman-Larsson. Další tři dny dovolené do sbírky.

Útok na Jarryho

Za poslední výtržnost si trest stále odpykává. V utkání proti Pitsburghu nejprve udeřil gólmana Pens pěstí a o pár okamžiků později ho píchl svou holí do masky. Tento zákrok byl oceněn zatím nejdelší stopkou v kariéře, a to na šest zápasů.

Dohromady byl suspendován na 28 zápasů.

