Rošády v brankovištích. Vaněček vyměněn do New Jersey, Husso se stěhuje do Detroitu

Manažeři týmů NHL během draftu v Montrealu nezahálí a pokouší se své týmy vylepšit ještě před otevřením trhu s volnými hráči. Před startem druhého kola draftu posílili své brankoviště Devils a Red Wings.

Prvním manažerem, který se druhý draftový den pustil do práce, byl Steve Yzerman. Ten poslal do St. Louis volbu ve třetím kole dnešního draftu a získal Villeho Hussa, jenž odchytal skvělou základní část a za pár dní by byl volným hráčem.

Husso se s Red Wings okamžitě domluvil na novém kontraktu. Finský brankář podepsal smlouvu na nadcházející tři sezóny a ročně si v průměru vydělá 4,75 milionů dolarů. V Detroitu vytvoří s Alexem Nedeljkovicem vyrovnaný brankářský pár.

UPDATE: The Detroit #RedWings signed goaltender Ville Husso to a three-year contract. #LGRW pic.twitter.com/JGjZGordB2 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 8, 2022

Krátce po oné výměně mezi Blues a Red Wings se do práce pustili i v New Jersey. To dokázalo najít společnou řeč s Washingtonem a do svého brankoviště získalo Vítka Vaněčka! Společně s českým brankářem dorazila k Devils i 46. volba na letošním draftu. Do hlavního města USA naopak zamířily volby s pořadovým číslem 37 a 70.

Nepřímo se tak potvrdily spekulace, že i Capitals budou chtít během letošního léta najít posilu do svého brankoviště. Hlasitě se mluví o výměně Johna Gibsona. Uskuteční se ještě během draftu v Montrealu?

