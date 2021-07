Rošády v Rangers! Přichází dvojnásobný šampion s Tampou, naopak Howden jde jinam

Ani v Madison Square Garden nezůstávají pár dnů před draftem klidní. Jezdci totiž nově získali práva na Barclaye Goodrowa, za kterého do Tampy poslali sedmé kolo draftu 2022. Loučí se s nimi naopak Brett Howden, jenž si své nové působiště najde ve Vegas.

Tampa a platový strop, to je všeobecně známá věc. Úřadující dvojnásobný šampion se musí uskromnit, jelikož se stále pohybuje na jeho hraně. Je jasné, že svůj tým z uplynulé sezony pohromadě neudrží. První z odchodů je na světě, za Blesky už nebude hrát Barclay Goodrow.

Osmadvacetiletý útočník se 28. července dost možná stane neomezeným volným hráčem. Do té doby však může podepsat pouze s New Yorkem Rangers, což se také očekává. Pro tým nového kouče Gerarda Gallanta by byl opravdovou posilou.

V Tampě hrál především po boku Blakea Colemana a Yanniho Gourdea. Tito tři vytvořili velice silný a kompaktní třetí útok, který byl schopen rozhodovat zápasy. Goodrow si v necelých dvou sezonách v Tampě připsal 34 kanadských bodů včetně play-off, zároveň byl platný jak na útočné, tak také na obranné polovině kluziště.

Rangers sice o sedmé kolo draftu 2022 tímto přišli, ovšem čtvrté kolo draftu téhož roku naopak získali. Poslala jim jej organizace Golden Knights, která tak mohla angažovat Bretta Howdena. Útočníka, který ještě nedávno podepsal s Newyorčany roční smlouvu na necelých 900 tisíc dolarů.

Howden dvakrát reprezentoval kanadský celek na světovém šampionátu do osmnácti let. Také na juniorském MS v roce 2018 se uvedl skvěle, v sedmi zápasech si tam připsal sedm bodů. Za Rangers odehrál poslední tři sezony, ve kterých dohromady nastřádal 16 branek a 33 asistencí.

Součástí výměny bylo i získání podpisových práv u Nicka DeSimonea. Šestadvacetiletý bek ale dosud v NHL nehrál, tudíž se dá předpokládat, že ani v Rangers mu pšenka nepokvete. Dlouhá léta působil na farmě San Jose, na konci loňské sezony hostoval v Rochesteru.

