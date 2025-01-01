Roslovic si konečně našel nový klub, bude hájit barvy Oilers

10. října 20:02Jakub Ťoupek
Čekání na nové angažmá je pro Jacka Roslovica konečně u konce. Osmadvacetiletý útočník změnil agenta poté, co začátkem léta nepodepsal smlouvu. V létě se pak připravoval doma v Columbusu a nyní si jej vybral Edmonton, se kterým podepsal na jeden rok.
Osmadvacetiletý rodák z Columbusu patřil mezi nejlepší zbývající hráče na trhu volných hráčů. Roslovic v minulé sezóně odehrál za Carolinu 81 zápasů a vstřelil 22 gólů a přidal 17 asistencí. V play-off se ale trápil a nezískal stabilní roli v sestavě Hurricanes, což mělo negativní vliv na jednání o budoucí smlouvě.
Edmonton zažívá velice perné období. S klubem prodloužili během posledních dní McDavid, Ekholm, nebo Walman. Nyní se k nim přidává i podpis bývalého hráče Winnipegu nebo Columbusu, který odehrál v NHL přes 500 utkání.
Podpis Roslovica ale komplikuje situaci Oilers s platovým stropem. Není pochyb o tom, že jeho příchod pomáhá Oilers získat další hloubku útočných řad. Přidání dalšího 1,5 milionu dolarů ale týmu výrazně komplikuje situaci právě s financemi.
V současné době je na listině dlouhodobě zraněných pouze Zach Hyman, což dodává určitou flexibilitu pod platovým stropem. Zranění jsou i Jake Walman a Mattias Janmark, kterým se ale zatím započítává celý kontrakt.
Až se Hyman uzdraví, přijdou pro Oilers další komplikace a někteří hráči budou muset jít z kola ven. Právě levnější kontrakty, které mají Roslovic, a třeba David Tomášek, pak mohou být týmu velmi prospěšné.
Samozřejmě z této situace může vyjít jako poražený i David Tomášek, který se může jevit jako kus pro trejd, nebo teoreticky může být poslán na farmu. Budeme si muset počkat, ale prozatím je tým v dobré situaci, co se týče platového stropu, a má dobrou pozici do budoucna.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.