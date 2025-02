Roy, Hašek, Brodeur. A Hellebuyck? Opora Tryskáčů letí mezi velikány

Že Connor Hellebuyck obhájí Vezina Trophy? Ač mančaftům zbývá do konce základní části odehrát zhruba ještě 30 mačů, působí to jako prakticky nezvratná záležitost, tutovka. Takřka jako fakt. Stačí zabrouzdat na zámořské weby. Další měsíc, další umístění americké opory Winnipegu na špici žebříčků. Pokud precizní habán skutečně uspěje, vstoupí do vskutku mimořádné společnosti velmistrů brankářského cechu. Proč?

Tři Vezinovy trofeje, kdo z vás to má?

Od osmdesátých let, kdy byla nastolena současná kritéria, která rozhodují o vítězi ceny pro krále brankařů, s ní křepčilo tolikrát jen trio maskovaných mužů.

Skutečných legend svého oboru, borci patrně nejčastěji jmenovaní při nekonečných debatách o „koze“ či snad „kozlovi”, o GOAT. O tom nejlepším všech dob.

Patrick Roy slavil třikrát, Martin Brodeur čtyřikrát, Dominik Hašek dokonce šestkrát.

Nikdo další od roku 1981 vezinovský „hattrick” nezapsal. Teď se může přidat jednatřicetiletý machr, co se předloni upsal kanadskému klubu na sedm let za 59,5 milionu dolarů.

V Manitobě těžko litují jediného centu, co za Hellebuycka utratili. Co na tom, že je, jak už před časem napsal sloupkař Scott Billeck, který sleduje Jets roky pod drobnohledem, "velký a nudný"?

Právě brilantní práce s figurou platí za klíč k úspěchu hrdého reprezentanta se sedmatřicítkou na zádech a rukávech. To on bude jedničkou na Four Nations, mimochodem kdysi vyčapal v Praze pro USA světový bronz.

NHL v této sezoně vládne snad až železnou pěstí. Opanuje snad každičkou statistiku, kterou si vybavíte, případně jeho jméno najdete blízko špice.

Co vás ohromí víc? Šest nul za 42 startů, úspěšnost zákroků 92,5 procenta nebo průměr 2,04 obdržené branky na zápas?

Či dokonce pokročilá metrika GSAx, tedy počet gólů, kterým zabránil oproti matematickým předpokladům, ve výši 35,82? Hellebuyck vévodí celé lize a to o více než devět zachráněných tref!

Při pohledu na toto číslo těžko obstojí argument, že jen těží ze zodpovědné, strukturované hry Tryskáčů.

Je tak snadné pochopit, proč by mu winnipežský kapitán Adam Lowry z fleku nadělil i Hart Trophy. Jenže ve veškerých zveřejňovaných přehledech byste ho mezi TOP3 kandidáty hledali marně.

Hellebuyckova cesta do dějin NHL povede přes Vezinu. Možná ho pak hokejová veřejnost mnohem víc docení, když uvidí jeho jméno po boku skutečných titánů - Haška, Roye a Brodeura.

A samozřejmě, pomohl by mu i pronikavý úspěch v play-off. Poslední dvě účasti ve vyřazovacích bojích by jistě rád vytěsnil z paměti, zatímco fanoušci už dávno zapomněli, jak znamenitý umí v klíčové fázi sezony být.

Stačí si vybavit roky 2018 nebo 2021...

