Roy, Hašek, Brodeur? Kdepak, nejdéle zůstal v NHL neprůstřelný Fucale!

Connor McDavid, Adam Fox, Lucas Raymond a... Zach Fucale! To je kvartet plejerů, jejichž tváře na NHL.com spatříte, když se vydáte hledat lídry nejsledovanějších statistik. Že jste o Fucalem ještě neslyšeli? Pak vězte, že se tu bavíme o čerstvém rekordmanovi zámořské soutěže. Šestatřicítka draftu z roku 2013 si musela počkat na první mače mezi elitou až do šestadvaceti, poté ovšem předvedla mimořádně působivé entrée. Nejlepší v dějinách!

138 minut a sedm sekund.

Tak dlouho soupeřům trvalo rozluštění washingtonské šifry jménem Fucale. Frankofonního Kanaďana překonali až po více než dvou hodinách! A to konkrétně Mats Zuccarello z Minnesoty. V noci na neděli těsně před koncem základní hrací doby srovnal na 2:2.

Nikdo nezůstal v NHL déle neprůstřelný, ani fantomové jako Dominik Hašek, Patrick Roy či Martin Brodeur. Popravdě řečeno, do víkendu patřilo maximum Mattu Hackettovi (102 minut a 48 sekund)

Že vám něco neštymuje? Jak mohl Zuccarello srovnat půl minuty před třetí sirénou na 2:2, když Fucale do té doby neinkasoval? Za vše může Carl Hagelin. Při signalizované výhodě pro Capitals poslal puk přes celé hřiště do opuštěné klece. Vlastňák, co obletěl internet.

Gól zapsali statistici Marcusi Folignovi, domácí hala Wild bouřila nadšením. Stejně jako při Zuccarellově trefě, která poslala mač do prodloužení a jež ukončila Fucaleho perfektní bilanci.

Bizár v podání Washingtonu. Gól do vlastní sítě:

"Ta branka mě štve, neměl jsem tu ránu pustit. Ale poučím se z toho," vyčítal si juniorský mistr světa z roku 2015. O tom, že jeho kariéra nejela vždy ideální stopou, svědčí nejen dlouhé čekání na debut v NHL, ale také fakt, že předloni měl podepsáno v Německu.

A vida, teď má Fucale v slavné profilize na kontě rekord. "Neuvěřitelné!" radoval se. Historický večer v Minnesotě navrch vyšperkoval famózním zákrokem v prodloužení. Po bleskovém přesunu zmařil tutovku Divočiny.

Diváci v Xcel Energy Center slavili předčasně, Fucale je zmrazil svým prvotřídním manévrem. Jeden z top momentů, co NHL o víkendu nabídla. A důvod, proč teď vládne statistikám - má nejlepší průměr i úspěšnost zákroků a jeho tvář najdete vedle McDavida a spol..

Jediná věc, co po prohře 2:3 po nájezdech kalí dojem? Fucale nezastavil při dovednostní soutěži jediný puk.

Nejlepší z 21 zákroků, co Fucale v dresu Caps předvedl:

Co ukáže příště? A kdy dostane další šanci? V draftu šel před devíti lety ze všech brankářů nejdříve. Svůj potenciál ale dlouhá léta nenaplňoval, vrstevníci jako Tristan Jarry či Jusse Saros byli úspěšnější.

Čerstvým rekordním zápisem nicméně připomněl, jaké naděje do něj kdysi montrealští Canadiens vkládali.

