Roy pyká za krosček, Vegas zuří kvůli jinému hitu. Série s Edmontonem se přiostřuje

Vegas Golden Knights si odvezli z druhého zápasu série proti Edmontonu bolestivou prohru v prodloužení, ztrátu důležitého obránce a teď i postih pro svého centra. Nicolas Roy byl potrestán maximální možnou pokutou 7 812,50 dolarů za krosček do obličeje Trenta Frederica, nicméně vyvázl bez suspendace.

Incident se odehrál hned na začátku prodloužení, když oba hráči bojovali o puk. Roy zvedl hůl do výšky a zasáhl Frederica přímo do tváře. Utkání pro něj skončilo okamžitě — rozhodčí mu udělili pětiminutový trest a osobní trest do konce zápasu. Frederic led opustil, ale později se ještě na chvíli vrátil.

Roy dostal za svůj zákrok pokutu, ale vzhledem k tomu, že jde o jeho první přestupek v 369 zápasech základní části a 76 utkáních play-off, disciplinárka k suspendaci nesáhla. V letošním play off zaznamenal zatím tři body v osmi duelech.

Zatímco Roy si na disciplinárce „vyslechl“ jen pokutu, trenér Bruce Cassidy řešil jiný moment, který Vegas rozohnil podstatně víc — a nebyl za něj pískán vůbec žádný trest. Obránce Brayden McNabb skončil hlavou v mantinelu po zákroku Viktora Arvidssona, jehož hokejka zůstala mezi McNabbovými bruslemi.

„Rozhodčí se na to díval. A prostě to zvoral,“ řekl po utkání rozhořčený Cassidy. „Je to jasné podražení, nebezpečný zákrok, ať už tomu chcete říkat jakkoliv. Ale nebylo to odpískané. Takže musíte hrát dál. McNabb je jeden z nejoblíbenějších kluků v kabině a tohle bolí.“

Kapitán Mark Stone s ním naprosto souhlasil: „Je to očividný faul. Strčí mu hokejku mezi nohy a pošle ho hlavou napřed do mantinelu. Všichni to viděli.“

McNabb musel ze zápasu odstoupit a hned po něm padl vítězný gól z hole Leona Draisaitla — jen 17 sekund po sporném zákroku.

Trenér Cassidy sice připustil, že výkon jeho týmu byl lepší než v prvním zápase, ale těžko se smiřoval s tím, jak utkání skončilo: „Tohle bude bolet. Ale zítra bude nový den. Odehráli jsme lepší zápas než naposledy a měli jsme si zasloužit lepší výsledek.“

The refs missed a trip by Arvidsson in OT that left Brayden McNabb injured ???? pic.twitter.com/5zjooyEidf — Gino Hard (@GinoHard_) May 9, 2025

