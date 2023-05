Rozdělaný džob Divokého Billa. Beckhamův táta má rekord a na mušce další cíl

Po pěti letech je zpátky. Nikoliv na místě činu, ale ve finále Stanley Cupu. William Karlsson zažil, stejně jako Jonathan Marchessault, Shea Theodore, Brayden McNabb, Reilly Smith a William Carrier, sérii s washingtonskými Capitals. Hořkou, s trýznivým koncem. Teď touží po jiném, euforickém finiši.

Byla to úchvatná a bezprecedentní jízda.

Coby nováček v NHL se Vegas dostalo až do rozhodující bitvy o stříbrný pohár. S mančaftem, jemuž dal trefnou přezdívku jeho tehdejší člen James Neal. „Golden Misfits“, tady něco jako Zlatí odpadlíci. Zkrátka jinde nechtění borci, bez ohromujícího renomé. Nakonec padli, 1:4 na zápasy.

Z původního kádru zbyla zmíněná šestice, ve vegaské kabině je fluktuace hokejistů, vzhledem k jasně deklarované taktice „vyhrát chceme teď“, značná.

Bylo nicméně nadmíru příhodné, že Golden Knights poslal zpátky do finálové série právě jeden z „Original Six“. Karlsson, přezdívaný Divoký Bill, dvakrát skóroval, k postupu přes Hvězdy z Dallasu přispěl dlouhovlasý Švéd i asistencí.

Mimochodem, Karlsson už je na 10 brankách, čímž stanovil nový klubový rekord. Činili se i další, Carrier (1+1) a Smith bral dva body (0+2), Marchessault dal gól.

Desítka tref v podání Karlssona je nicméně podobně podivuhodná jako kousek, kterým v sezoně 2017/2018 ukázal, že se s kádrem přehlížených a nadbytečných musí počítat. Dal tehdy 43 fíků, jeho předchozím osobákem přitom bylo pouhých devět zářezů!

Fenomenální výkonnostní skok!

Pomohlo to, co rodákovi ze stockholmského předměstí Marsta, do té doby chybělo. Pořádná příležitost. A projevil se i vliv kouče, co umí odemknout hráčský potenciál. Ano, řeč je o Gerardu Gallantovi. Teď Karlsson opět pálí ostrými, už jako ostřílený třicetiletý borec, co patří u Zlatých rytířů k inventáři.

Svůj kumšt prodává v tu nejdůležitější chvíli. S jediným cílem. Zvednout nad hlavu hokejový grál. „Teď si oproti tomu finále před šesti lety mnohem víc uvědomuji, že taková šance stát se šampionem NHL už nemusí přijít. Tehdy jsem to vnímal trochu lehkovážněji,“ říká pro NHL.com.

Vegas Karlssona v roce 2017 přivedlo v rámci rozšiřovacího draftu z Columbusu, od Modrokabátníků si ho Golden Knights vybrali třeba místo českého šikuly Lukáše Sedláka. Trefili se, juniorský i seniorský mistr světa v nevadské poušti rozkvetl v ofenzivní oporu. Zvládl to, co se mu nepovedlo v Ohiu, ani v Kalifornii (do NHL poprvé nakoukl navlečen do trikotu anaheimským Ducks).

Trenér Bruce Cassidy má Karlssona v oblibě. „Z našich hráčů má tu nejvyrovnanější výkonnost. Zbožňuju jeho hokej,“ prohodil nedávno. Během play-off se dočkal soutěživý blonďák nejedené pochvaly i od zámořských novinářů, třeba za to, jak dokázal opakovaně vymazat z ledu Connora McDavida. Ano, není to jen o střílení gólů.

Tyto vyřazovací boje jsou pro Karlssona nezapomenutelné nejen kvůli emotivnímu, pět let vyhlíženému návratu do finále. Ale také kvůli narození syna.

Bude mít maličký Beckham z táty šampiona?

