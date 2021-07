Rozdělí se nerozluční parťáci? O Pariseho se Suterem bude zájem, šušká se o vícero klubech

Bok po boku do Minnesoty přišli, teď se s Wild společně rozcházejí. "Drobný" rozdíl tu přece je. Zatímco v roce 2012 šlo o jejich přání, nyní Zach Parise a Ryan Suter na svůj hokejový osud vliv neměli. Byli odejiti generálním manažerem Billem Guerinem. Vyplatil je z posledních čtyř let na vlas stejných kontraktů. Zatímco u Pariseho se s tím počítalo, Suterův konec překvapil. Guerin uvedl, že v něm rozhodnutí zrálo několik měsíců a bylo ovlivněno vícero faktory. Podle sloupkaře Jima Souhana i tím, že bývalý vynikající kanonýr neviděl v obou Američanech příkladné týmové hráče a chtěl vyčistit vzduch v kabině.

Ať už Souhan trefil pověstný hřebíček na hlavičku, nebo nikoliv, faktem zůstává, že z Pariseho a Sutera se stanou volní hráči.

A je velmi pravděpodobné, že se jejich cesty poprvé od roku 2012 rozejdou.

Parise se sice nedávno nechal slyšet, že nikde jinde než v Minnesotě hrát nechce, a toužil udělat maximum pro to, aby se nastálo vrátil do sestavy Wild, nicméně rozhodně nezmiňoval konec kariéry. Nepochybně bude otevřený nabídkám z NHL.

Odkud by mohly přijít? Parisemu je šestatřicet a může být zkušeným žoldákem pro ambiciozní kluby, co pomýšlejí na úspěch v play-off. A fungovat v podobné roli jako třeba Corey Perry či Jason Spezza. Někdejší hvězda za nízký plat a na krátkou dobu.

Spekuluje se, že se mu ozve Lou Lamoriello, GM newyorských Islanders. Oba se dobře znají z New Jersey, to u Devils prožil Parise ty nejlepší časy. Lamoriello už letos dva Ďábly angažoval - Travise Zajaca s Kylem Palmierim.

Za Ostrovany navíc hrával Zachův otec J.P., což by mohla být pro Pariseho další motivace, proč si s Ostrovany plácnout. Co může nabídnout on? Solidní výkony ukázal přes malé vytížení v play-off, když se blýskl třemi body ve čtyřech zápasech.

Základní část zakončil se ziskem pouhých 18 bodů, nicméně před dvěma lety zvládl 61 zápisů do statistik. I tak čekejte, že podepíše spíše za drobné.

Více peněz zřejmě čeká na Sutera.

V Minnesotě patřil ke stabilním členům defenzívy, v poslední sezoně hrával přes 22 minut za večer. A ač směrem dozadu to nebylo pokaždé stoprocentní, nejeden hokejový analytik pořád vnímá Sutera jako hráče do prvního páru.

Letos nebyl příliš produktivní (3+16), v sezoně 2019/2020 ovšem zvládl 48 bodů.

Dá se očekávat, že kolem něj bude kroužit vícero klubů. Už se mluví například o bostonských Medvědech a LA Kings, na obou adresách by se kvalitní bek hodil jako sůl. A Suter i v šestatřiceti letech na ledě zastane spoustu práce. Klidně by mohl podepsat víceletý kontrakt.

Když se dozvěděl o vyplacení, byl hodně zklamaný. "Je to velká škoda, že to skončilo takhle," napsal v SMS listu The Star. Teď má šanci rozepsat novou kapitolu své kariéry. Bude na to sám, nebo se najde někdo, kdo by angažoval oba veterány?

Druhá varianta by byla překvapivá. Tihle borci každopádně šokovat umí, 4. červenec 2012 je toho věčným důkazem.

