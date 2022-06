Rozený vítěz! S Avalanche přepsal historii skvělý chlap v teplákovce

Colorado slaví. V pondělí ukončilo finálovou sérii NHL a přerušilo nadvládu Tampy Bay nad světovým hokejem. Není tomu ovšem tak dávno, co Avalanche strádali. Psal se rok 2017, Colorado právě skončilo na poslední příčce celé ligy s pouhými 48 body, mělo jich tak o 21 méně, než nasbíral druhý nejhorší celek. Aby toho nebylo málo, Avs nevyhráli ani draftovou loterii, vybírat měli až čtvrtí. Absolutní rozklad, neutuchající zklamání. Naštvaní fanoušci volali po hlavě šéfa lavičky.

Kdo jím byl? Dosavadní vojevůdce Jared Bednar. Šlo o vůbec první sezonu celku z Denveru pod jeho taktovkou. Trenéři se v té době v Coloradu střídali jako zavazadla na letištním páse, Bednar měl být dalším odpadlíkem. Jenže manažer Joe Sakic ho po letech nestability na trenérském postu nečekaně podržel.

Jaké to je dokráčet až na vrchol totiž Bednar věděl, s týmem South Carolina Stingrays vyhrál v roce 2009 ECHL, o sedm let později dovedl ke Calder Cupu Lake Erie Monsters v AHL. Nešlo o žádné fenomenální štace, ale kanadský kouč ukázal, že si s vedením svých podřízených poradit umí.

Joe Sakic se proto rozhodl zariskovat. Hvězdné hráče jako Nathana MacKinnona či Gabriela Landeskoga svěřil do rukou kouče, který neměl žádné zkušenosti „mezi velkými kluky“. Jak se ovšem s postupujícím časem ukázalo, trpělivost růže, a v tomto případě Stanley Cup, přináší. Bednar urazil kus cesty a jako vůbec první trenér v historii ovládl ECHL, AHL a nyní i NHL. Vítězná povaha se nezapomíná.

„Přišel jsem do jeho kanceláře během svého prvního dne v týmu Lake Erie. ‚Bedsy’ tam seděl v teplácích a v čepici s kšiltem dozadu. Říkal jsem si ‚Kde to jsem? Kam jsem se to dostal?’ Zároveň jsem ale od toho okamžiku věděl, že je jedním z nás, že je v tom s námi,“ vzpomíná současná hvězda Columbusu Zach Werenski, který pod Bednarem vyhrál Calder Cup. Trenér, o kterém mluví, si své hráče uměl získat.

Bednar je jiný než vůdci ze staré školy. Do týmu Avalanche zapadá perfektně, k mladým hráčům a modernímu systému je třeba moderní lodivod, což Bednar splňuje přímo dokonale.

„Je to skvělý chlap,“ klaněl se už v roce 2016 český útočník Lukáš Sedlák, který může na spolupráci s Bednarem navázat v příští sezoně, jelikož se upsal Coloradu. „Od svých hráčů vyžaduje hodně, ale myslím si, že je to dobrý přístup. Zůstává k nim upřímný, což mám rád.“

Své dvacetileté výročí koučování na profesionální úrovni Bednar oslavil stylově. Do roku 2009 se potloukal v ECHL, dalších sedm sezon strávil v AHL, ale pak po něm sáhli Avs. Chybu neudělali. Po šesti letech za lavičkou celku z Denveru se Bednar stal jedním z klíčových strůjců úspěchu. Happy end jako z pohádky.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+