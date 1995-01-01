Rozhodnutí se blíží! Kane si vybírá mezi Buffalem a Chicagem

16. července 15:22Jakub Ťoupek
Chris Chelios prozradil, že ví, kam Patrick Kane zamíří. Dle jeho slov jsou možné jen dvě destinace, kam by mohl zavítat. A obě moc dobře zná. Sedmatřicetiletý Američan se může vrátit domů do Buffala, kde se narodil, nebo se vrátit do svého hokejového domova, do Chicaga.
„Nebudu vám nic nalhávat. Je to buď Buffalo, nebo Chicago. To vím,“ prozradil v chicagském rádiu během tohoto týdne Chris Chelios. Bývalý obránce Detroitu či Chicaga a Hall of Famer také dodal, že se do Motor City rozhodně nevrátí.
Nyní už legendární americký útočník Patrick Kane odehrál poslední tři sezóny za Red Wings, poté co prvních více než 16 sezón své kariéry v NHL strávil v dresu Blackhawks. Právě tam se z něj stala hokejová ikona pro celou Ameriku.
„Je to pro něj těžké rozhodnutí, zda se vrátit domů, ulehčit to svým rodičům, rodině a přátelům a zakončit kariéru tak, jak se o to pokusil Jonathan Toews, nebo se vrátit, k čemu se víc přikláním, k Blackhawks,“ řekl Chelios.
Zpočátku se zdálo, že na konci sezóny by se mohlo dojít k prodloužení spolupráce s Red Wings. I Kane o to měl zájem. „Určitě bych rád byl součástí i nadále, snad se nějak dohodneme,“ prohlásil před koncem ročníku. Nyní však je Detroit definitivně ze hry. Sám Chelios by rád viděl návrat do Chicaga.
„To by bylo úžasné, co? Pamatujete si, jaké uvítání se mu dostalo před pár lety při vyřazení mého dresu. V Chicagu ho mají opravdu rádi. Doufám, že se rozhodne právě takhle,“ dodal při svém vstupu v rádiu.
Kane i v pokročilém hokejovém věku stále má co nabídnout. „Ještě má dost sil. Myslím, že má před sebou ještě dva, tři roky. V Detroitu to dobře zakončil, tak držme palce. Bude to skvělá zpráva, pokud podepíše smlouvu s Hawks.“
Poslední vyjádření Red Wings ohledně Kanea zaznělo z úst bývalého generálního manažera Steva Yzermana, který na tiskové konferenci na konci sezóny prohlásil, že by tým Kaneho rád přivítal zpět. Nyní, když Yzerman již není ve funkci, může být Kane dalším hráčem, který organizace nadobro opustí.