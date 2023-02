Rozhodnuto! Toews zůstává v Chicagu, rozhodlo zdraví

Všem spekulacím je konec. Jonathan Toews nezamíří do Toronta, Winnipegu ani Colorada. Kapitán Blackhawks dokonce přerušuje sezonu, a to kvůli zdravotním důvodům. Možnost, že by kariéru ukončil v dresu Chicaga, je tak zase o něco reálnější.

Důvodem jsou následky, které jeho zdraví utrpělo po dlouhém onemocnění koronavirem. Čtyřiatřicetiletý útočník nehrál zápas od konce ledna, s týmem dokonce od All-Star přestávky ani netrénoval.

Jinými slovy, opět se ozval syndrom chronické imunitní odpovědi, který Toewse vyřadil z kompletní sezony 2020/21.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří vyjádřili obavu nad mou absencí,“ stojí v Toewsově prohlášení. „Opět se potýkám se syndromem. V poslední době bylo přetěžké s tím hrát. Teď to došlo do bodu, že jsem musel přestat hrát úplně a soustředit se na mé zdraví. Chci poděkovat za trpělivost všem fanouškům, za podporu mým spoluhráčům, trenérům a celé organizaci.“

Ač nechtěně, tak Toews vyřešil jeden hlavolam, který vedení Chicaga čekal. Řeč je pochopitelně o jeho výměně, která se celou sezonu zdála jako nevyhnutelná.

„O ničem takovém vůbec nepřemýšlíme. Snažíme se Jonathanovi pomoci dostat se zpátky, cokoliv spojeného s výměnou jde na druhou kolej,“ potvrdil šéf organizace Kyle Davidson.

Co bude dál, to ví asi jenom Toews sám.

Po nepříjemné komplikaci se zmíněným syndromem už nikdy na ledě nepůsobil stejně jako před ním. Ač se snažil ze všech sil, prostě to nestačilo.

V kabině Blackhawks je ale nenahraditelnou silou. Vždyť jde o hráče, který je v organizaci legendou a jehož dres půjde na sto procent ke stropu haly.

A kdo ví, dres Blackhawks možná bude tím jediným, který kdy Toews v NHL oblékne. Po sezoně mu totiž končí stávají kontrakt a je otázkou, jestli bude chtít v kariéře pokračovat. V lize totiž dokázal vše, co šlo.

