Rozhodující úder v boji o Art Ross Trophy? McDavid předvedl show z jiného světa

9. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Už už se zdálo, že se trofej pro krále produktivity nejspíš ocitne potřetí za sebou v náruči Nikity Kučerova, ruského démona, který má tuze silné závěry základní části. Jenže Connor McDavid tentokrát skládat zbraně nehodlá. Dechberoucím představením vyškolil Žraloky ze San Jose. „Dejte mu puk a běžte se radovat,“ dala by se volně přeložit poklona od edmontonského spoluhráče Evana Boucharda.
Oilers dali pět gólů, McDavid byl u všech.
Borec s céčkem na prsou se blýskl hattrickem, přidal dvě asistence. Počtrnácté v kariéře vystřihl pětibodový večer, jen devět borců v dějinách NHL jich má na kontě víc.
Skoro by mu více slušelo na hrudi písmeno S, vinoucí se jako řeka (Vybavíte si začátek filmu Justice League?). Protože mezi mantinely si mnohdy počíná jako Superman.
Potřetí prorazil 130bodovou hranici, vícekrát tuhle metu překonali už jen Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Phil Esposito.
„Když ho vidíte hrát takovým stylem jako dnes, ostatně tak hraje většinu sezony, jednoduše mu chcete poslat puk. To, co na ledě dokáže, svede jen málokdo,“ povídal o McDavidovi Bouchard.
Ten, pro sebe zcela typicky, raději mluvil o spoluhráčích. A vysekl také poklonu Macklinu Celebrinimu, který si polepšil už na 108 punktů a jen ztvrdil svou kandidaturu mezi ligové superhvězdy. V 19 letech je fenomenální.
“Je jedním z nejlepších hokejistů v NHL. A jsem tedy mnohem radši, když ho mám na levém křídle v národním týmu, než když musím hrát proti němu.“
Oba Kanaďané měli mimochodem v zápase drobnou rozmíšku.
Větší pozornost si ovšem McDavid poprávu zajistil úchvatnými útočnými výpady. „McDavid v mimozemském módu,“ glosoval to populární účet Spitting Chicklets a v podobném duchu glosovali akce čísla 97 i další. NHL.com psal o mistrovském díle.
Se 133 body (za 47 + 86) má teď rázně nakročeno k šesté trofeji Arta Rosse. Kučerov má sice mač k dobru, ale je zpět už o šest bodů.
McDavid by ovšem ještě radši křepčil s jinou cenou. Tou nejblyštivější. Stanley Cupem. O to mu jde především. A čerstvou show přiblížil svůj mančaft k triumfu v Pacifické divizi, kde podle něj zuří o první flek polštářová bitva, a tedy výhodné startovní pozici pro play-off.