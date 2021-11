Rozjetý Anaheim vyzve Kosatky, Boston se utká s Montrealem. Crosby proti Ovečkinovi?

Na přelomu nového týdne čeká na fanoušky nejlepší hokejové ligy světa šest duelů. Jeden z nich startuje ještě před půlnocí, to nejlepší z programu však přijde na řadu až později v noci. Na co se můžeme těšit?

Ve 23:00 středoevropského času padne úvodní buly v hlavním městě Kanady, kde se tamní Senators postaví Plamenům z Calgary.

Koronavirem zasažený celek Ottawy jde do zápasu s jednou povzbuzující výhrou v zádech. I přes zmíněný zásah do sestavy dokázali svěřenci trenéra Smitha porazit Pittsburgh 6:3, na čemž se čtyřmi body podílel útočník Drake Batherson.

Zmínění Tučňáci se v noci utkají s Washingtonem. Zápas bude pochopitelně sledován hlavně kvůli dvěma velikánům, proti sobě by se měli postavit Alexandr Ovečkin a Sidney Crosby.

Crosby zmeškal poslední čtyři představení svého týmu kvůli covidovému protokolu a podle dostupných informací by se mohl vrátit zpět do hry právě proti Washingtonu. „Uvidíme, jak to všechno půjde,“ řekl asistent trenéra Todd Reirden.

Dalším lákadlem je bezesporu tradiční souboj mezi Bostonem a Montrealem. Ani jeden tým není ve zcela optimální situaci, oba soupeři jsou aktuálně ve druhé polovině tabulky Východní konference.

Poslední chod se bude podávat ve slunné Kalifornii.

Anaheim hraje nad očekávání dobře, a pakliže Edmonton v noci zaváhá, mohou Kačeři dokonce na nějaký čas poskočit do čela tabulky Pacifické divize. Ducks vyhráli posledních šest zápasů v řadě a o sedmou výhru se pokusí proti Vancouveru.

23:00 Ottawa Senators – Calgary Flames

01:00 St. Louis Blues – Edmonton Oilers

01:00 Boston Bruins – Montreal Canadiens

01:00 New York Rangers – New Jersey Devils

01:00 Washington Capitals – Pittsburgh Penguins

02:00 Anaheim Ducks – Vancouver Canucks

