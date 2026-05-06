Rozjetý Montreal nasázel Carolině šest gólů!

22. května 7:00Jan Šlapáček
I finále Východní konference začalo lépe pro hostující tým! Rozehraní Canadiens se s ničím na ledě Hurricanes nepárali, nasázeli šest gólů a slaví první vítězství v sérii.
Carolina byla po dlouhé pauze na první duel pořádně nažhavená a potvrdila to hned ve třiatřicáté sekundě, kdy se prosadil Seth Jarvis a rozburácel naplněnou arénu.
Během krátké chvíle se ale všechno změnilo. Canadiens dokázali odpovědět za sedmadvacet sekund a kanadský tým se dostal do sedla, což v první třetině potvrdil ještě dalšími třemi vstřelenými góly a vedením 4:1.
Montreal odehrál zbytek utkání s velkým přehledem a nakonec zaslouženě dokráčel k vítězství 6:2, když se ve třetí části dokázal hned dvakrát zapsat mezi střelce Juraj Slafkovský.
Carolina prohrála poprvé v letošním play-off. Jaká přijde od Hurricanes reakce v příštím utkání?
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens
2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
Stav série: 0:1
Branky a nahrávky
1. Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov), 23. Robinson (W. Carrier) – 1. Caufield (Slafkovský, Suzuki), 5. Danault (A. Carrier), 9. Texier (Danault, Guhle), 12. Děmidov (Newhook, J. Evans), 48. Slafkovský (Caufield, Guhle), 58. Slafkovský (Suzuki).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 0/0 – 0/0 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 57:11
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 2+1, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:41
Tři hvězdy utkání
1. Juraj Slafkovský (MTL) – 2+1
2. Cole Caufield (MTL) - 1+1
3. Phillip Danault (MTL) - 1+1