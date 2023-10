Rozjezd z říše snů. Výměna pomohla všem, myslí si DeBrincat

Bylo kolem toho pořádné haló. A to nejen v létě, ale také v minulé sezoně, kdy se zdálo být jasné, že Alex DeBrincat chce z Ottawy pryč. Nakonec se mu to splnilo a zamířil do Detroit Red Wings, kde se rozjel parádně. I proto si myslí, že po tolik medializovaném odchodu dopadlo vše dobře.

Právě dnes se DeBrincat vrátí do Ottawy, kde strávil ročník 2022/23. Bylo to 9. července, kdy byl vyměněn do týmu Red Wings za útočníka Dominika Kubalíka, perspektivního hráče Donovana Sebranga, podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2024 a volbu Detroitu ve čtvrtém kole draftu 2024. Jako omezený volný hráč pak uzavřel s Detroitem čtyřletou smlouvu na 31,5 milionu dolarů.

I přes mnoho četných zvěstí o tom, že nechtěl být u Senators, DeBrincat upřesňuje, že nikdy nepodal oficiální žádost o výměnu.

"Ne, nikdy jsem nepožádal o výměnu," řekl DeBrincat pro The Athletic. "Řekl jsem, že se nechystám podepsat dlouhodobý kontrakt. A oni to vzali tak, jak to vzali."

DeBrincat byl původně draftován Chicagem v roce 2016 jako 39. hráč v pořadí a v dresu Blackhawks odehrál dvě sezóny s více než 40 góly. Chicago se rozhodlo pro kompletní přestavbu kádru a rodáka z Farmington Hills poslalo Ottawě výměnou za několik výběrů v draftu.

Pětadvacetiletý hráč sice ve své jediné sezóně v Ottawě nastřílel v 82 zápasech 27 gólů a zaznamenal 66 bodů, ale dusno kolem smlouvy? To ani pro jednu stranu nebylo to pravé.

"Myslím, že není nutné v tom celém hledat nutně někoho špatného. Bylo třeba udělat těžká rozhodnutí a my jsme si vybrali tohle," dodal DeBrincat. "Možná se hvězdy nesešly tak dokonale, jak bychom si přáli. Ale z mé strany? Necítím nic špatného."

Chápe také, pokud to fanoušci Senators cítí jinak. "Pokud to tak je, je to v pořádku," řekl DeBrincat. "V Ottawě jsou prostě vášniví fanoušci. A chtějí jen to nejlepší pro svůj tým."

DeBrincat ale vše hodil za hlavu a má za sebou vydařený start do sezony v nových barvách. S osmi body je druhý v ligovém bodování, jeho pět branek stačí taktéž na druhou příčku.

