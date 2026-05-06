Rozjíždějící se éra Buffala? Kouč pokračuje, klíč k budoucnosti ale drží hvězda na odchodu

21. května 12:00David Zlomek
Buffalo Sabres má za sebou přelomovou sezonu, která sice skončila bolestivou ranou v prodloužení sedmého zápasu proti Montrealu, ale zároveň definitivně vymazala dlouhé temno. Tým poprvé od roku 2011 prolomil prokletí bez play-off, senzačně ovládl Atlantickou divizi s bilancí 50-23-9 a ukázal, že se s ním musí počítat jako s regulérním kandidátem na Stanley Cup. Vedení klubu proto okamžitě začalo skládat mozaiku pro nadcházející roky a hned prvním krokem vyslalo signál o stabilitě.
Šestašedesátiletý trenérský matador Lindy Ruff podepsal dvouleté prodloužení smlouvy. Ruff, který je se Sabres spjatý po celou novodobou historii, dokázal po svém loňském příchodu a prosincovém manažerském třesku, kdy Kevyna Adamse nahradil Jarmo Kekäläinen, bleskově probudit herní identitu týmu a po zásluze byl nominován na Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL.
Zatímco na střídačce mají Šavle jasno, největší otazník visí nad složením hráčského kádru, kde generální manažer Kekäläinen čelí zásadní zkoušce. Klíč k úspěšné budoucnosti organizace totiž drží útočník Alex Tuch, který se 1. července může stát dost možná nejžádanějším nechráněným volným hráčem na trhu.
Prožil fantastickou základní část, v níž posbíral 33 gólů a 66 bodů, a ačkoliv mu druhé kolo play-off hrubě nevyšlo a sérii s Canadiens zakončil s nulou na kontě a děsivou bilancí osmi záporných bodů, jeho tržní hodnota neutrpěla. Tuchův agent Scott Bartlett dle zámořských reportérů deklaroval, že toto zaváhání pohled ligových manažerů nezmění a jeho klient bude požadovat maximální dlouhodobý kontrakt s osmicifernou roční gáží.
Samotný Tuch po emotivním vyřazení neskrýval slzy a svlékal modrý dres s vědomím, že to mohlo být naposledy. Přestože město i organizaci bezmezně miluje, v rozhovorech přiznává, že na prvním místě je byznys a zajištění rodiny. „Vůbec netuším, jak budou jednání pokračovat, přál bych si vidět do budoucnosti,“ poznamenal Tuch po schůzce s Kekäläinenem, který mu potvrdil obrovský zájem o prodloužení spolupráce. Prvotní nabídky klubu začínající osmičkou však útočníka v Buffalu neudrží.
Sabres sice disponují masivním prostorem pod platovým stropem, ale generální manažer musí myslet i na nové smlouvy pro chráněné volné hráče, jako jsou Peyton Krebs a Zach Benson.
Budoucnost Buffala tak stojí na velmi tenkém ledě. Pokud Kekäläinen nedokáže najít s Tochem finanční kompromis, ztratí Sabres nejen nejproduktivnějšího forvarda, ale především lídra kabiny, o jehož setrvání podle slov Tagea Thompsona stojí úplně každý hráč v týmu. Pro finského generálního manažera navíc půjde o první kompletní léto ve funkci a už v průběhu uzávěrky přestupů ukázal, že se nebojí lovit velké ryby.