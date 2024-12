Rozjíždí se konečně Lindholm? Tohle jsme od něj čekali, připouští kouč

V zápase, kde byli Boston Bruins považováni za outsidera, předvedli nečekaný výkon a zaznamenali jedno z nejlepších vítězství sezony. V pondělí večer porazili Washington 4:1, a to především díky přestavěné druhé útočné lajně. Klíčovou roli sehráli Brad Marchand, Elias Lindholm a Charlie Coyle.

Rozhodující moment přišel ve chvíli, kdy Lindholm bravurně oklamal gólmana Charlieho Lindgrena a prolomil remízový stav 1:1. „Už brzy jsem věděl, že to zkusím na bekhend,“ prozradil Lindholm po zápase. „Marchy mi poslal skvělou přihrávku a měl jsem před sebou otevřenou bránu. Je fajn, že to vyšlo.“

Pro Lindholma to byl třetí gól za posledních pět zápasů, během nichž si připsal i dvě asistence. Zdá se, že konečně našel svůj rytmus, a s osmnácti body je nyní třetím nejproduktivnějším hráčem týmu. „Cítím se teď na ledě mnohem lépe,“ přiznal. „Začínám si víc věřit a daří se mi čím dál tím víc.“

Tento vzestup přišel v pravý čas. Lindholm, podepsaný před sezónou na osmiletou smlouvu, měl být klíčovým centrem týmu, ale úvod sezóny byl pro něj obtížný. Na druhé útočné lajně si dlouho nerozuměl s Davidem Pastrňákem a hledání ofenzivní formy trvalo déle, než by si kdokoli přál. Nyní však věci zapadly na své místo.

Dočasný trenér Joe Sacco si všímá Lindholmova zlepšení: „Věděli jsme, že to v něm je. Když hráči jako Lindy začnou sbírat body, cítí se lépe nejen oni sami, ale prospívá to i týmu jako celku. Teď se zdá, že konečně našel svůj styl hry.“

Brad Marchand k tomu dodal, že adaptace na nové prostředí může hrát velkou roli. „Nejde jen o to, co se děje na ledě. Je to i život mimo něj — stěhování, nové zázemí pro rodinu, zvyknutí si na všechno nové. Když se věci začnou dařit, roste sebevědomí, a to je vidět i na jeho hře.“

Během zápasu Bruins dominovali, když při Lindholmově pobytu na ledě nedovolili Capitals za 12 minut hry při plném počtu hráčů ani jedinou střelu na branku. Navíc se Lindholm osvědčil při dlouhém oslabení, kdy Capitals nedokázali ani jednou ohrozit brankáře Bostonu.

Marchand a Coyle se také dostávají do formy. Coyle, hrající na křídle místo své obvyklé pozice centra, si s novými spoluhráči dobře sedl. V sezoně, kdy se složení útoků neustále měnilo, Sacco konečně našel fungující kombinaci. „Jsou to tři zkušení hráči, kteří umí bránit i útočit,“ pochvaloval si Sacco. „Tahle lajna dokáže nejen ubránit nejlepší hráče soupeře, ale také skórovat.“

