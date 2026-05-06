Rozmach Cossy otupil Postava, po trejdu má obrovitý Kanaďan rozseknout český tandem

29. června 16:00Tomáš Zatloukal
Měl to být gólman budoucnosti, jednička detroitských Red Wings na dlouhá léta. Jenže čahoun s italskými kořeny našel v sezoně 25/26 nečekaného přemožitele, na farmě odsunul Sebastiana Cossu do role dvojky extraligový šampion Michal Postava. Vždyť bývalá opora brněnské Komety v play-off nepustila svého soka do klece ani na minutu! "Byl fantastický," smekl před Postavou GM Steve Yzerman. A tak během draftu bez výčitek pustil Cossu o dům dál. Do Utahu.
Mamuti disponovali v posledním ročníku, jako jeden ze dvou klubů NHL, mimořádnou sestavou mezi třemi tyčemi - dvěma Čechy. Jenže Vítek Vaněček patrně už Karlu Vejmelkovi dál krýt záda nebude.
Nemá smlouvu.
A navíc, proč by generální manažer Bill Armstrong přiváděl někoho, kdo už nesplňuje výjimku pro to, aby na farmu nemusel chodit přes listinu nechráněných hráčů? Ještě k tomu za volbu v prvním kole draftu (Yzerman pak sáhl z 23. pozice po americkém střelci J.P. Hubertovi)?
Sám zkušený funkcionář to okomentoval následovně: "Cossa se dostal do bodu, kdy má v AHL odchytáno dostatek zápasů. Na jeho věk je to perfektní porce zkušeností. A od nás dostane příležitost, aby udělal další krok." To zní rezolutně, definitivně.
Vaněček a Utah, to je tak nejspíš skutečně passé. Možná z vlastní vůle vítěze Stanley Cupu z roku 2018, býval zvyklý na větší vytížení, úplně mu to v dresu Mammoth nesedlo a hráčský trh nabízí vzhledem k ne zrovna drsné konkurenci na jeho postu zajímavé vyhlídky.
Welcome to Utah! pic.twitter.com/7s2Q5ntbXf
— Utah Mammoth (@utahmammoth) June 27, 2026
Armstrong v Cossu hodně věří, Vejmelka nedostane pouze pilného žáka, ale také vyzyvatele. "Možná by to mohl být brankář pro naši budoucnost," prohodil. V Detroitu si to dlouho malovali stejně, u Red Wings nakonec před bez tří centimetrů dvoumetrové věži dostali přednost jiní.
Cossa je patnáctkou draftu roku 2021, na farmě si drží dlouhodobě velmi solidní čísla. Napříč svou kariérou (123 partií) tam kryl 91,1 procenta střel soupeřů. V NHL dosud nestartoval, pouze jednou se dostal do hry coby náhradník (9. prosince 2024 byl u obratu proti buffalským Sabres a rovnou bral premiérový triumf).
V Utahu potřebuje podepsat novou smlouvu, v létě se může stát RFA - omezeně volným hráčem. Mamuti za něj dali volbu, kterou jim (krom jiného) vynesl transfer J.J. Peterky.
Věříte, že se Cossa prosadí? A kam podle vás povedou Vaněčkovy kroky? Diskuze je vaše.