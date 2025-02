Rozmach hokeje prý bude pokračovat. NHL údajně jedná o týmu v New Orleans

Může nedávné sněžení v New Orleans zažehnout vášeň pro hokej v samém srdci amerického Jihu? Možná ne, ale NHL každopádně jedná o možnosti přivést do tohoto města svůj další tým.

Podle informací reportéra Kevina Weekese se v New Yorku setkalo vedení NHL se skupinou investorů, která má zájem přivést do New Orleans expanzní tým. Zástupce komisaře ligy Bill Daly údajně potvrdil, že k jednání skutečně došlo.

Liga v posledních letech expandovala velmi agresivně – Vegas Golden Knights vstoupili do NHL v roce 2017 a Seattle Kraken o čtyři roky později. Navíc se nedávno rozhodlo o přesunu Arizony Coyotes do Salt Lake City, kde vznikl nový Utah Hockey Club pro sezonu 2024/25.

I když se může zdát, že NHL je na vlně expanze, komisionář Gary Bettman už dříve varoval, že další rozšiřování není na pořadu dne. „Necítíme žádný tlak na další expanzi,“ řekl v říjnu na výroční schůzi guvernérů ligy. „Máme za sebou nejúspěšnější sezonu v historii, řešíme kolektivní smlouvu a nová mediální partnerství v Kanadě. Pokud by se objevila nabídka, která by dávala smysl, mohli bychom ji zvážit, ale teď to není priorita.“

New Orleans už dnes hostí týmy NFL a NBA – Saints a Pelicans. Právě domácí hala basketbalového týmu Pelicans, Smoothie King Center, by mohla být potenciálním domovem pro hokejový klub. Otevřena byla v roce 1999 a její kapacita dosahuje téměř 17 tisíc míst pro basketbal a bezmála 18 tisíc pro koncerty.

New Orleans ale rozhodně není jediným kandidátem na nový tým. O NHL usilují také města jako Atlanta, Houston nebo Quebec City. Zájem má i Kansas City, Cincinnati a další destinace v Kanadě.

Město na břehu Mississippi nikdy v historii nemělo tým NHL, ale od roku 1997 do 2002 zde působil tým New Orleans Brass v ECHL, který měl tehdy vazby na San Jose Sharks. Teď se spekuluje, zda by mohl přijít hokej nejvyšší úrovně. Bude se v New Orleans skutečně hrát na nejvyšší úrovni, nebo je to jen sen?

