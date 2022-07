Rozpad Bostonu? Kdepak, DeBrusk po Cassidyho konci otočil, zůstat chce i Bergeron

Odchod Jakea DeBruska při březnové uzávěrce přestupů? Vypadalo to jako hotová věc. O přestup si skrze svého agenta sám řekl. Kouč Bruce Cassidy povýšil energického Kanaďana do elitní lajny k Bradu Machandovi s Patricem Bergeronem, aby se ukázal zájemcům. Blýskl se premiérovým hattrickem. Generální manažer Don Sweeney zase chtěl usnadnit výměnu podpisem levné dvouleté smlouvy. Jenže DeBrusk nakonec neodešel. A nikam se už ani nechystá.

Co se změnilo, že chce DeBrusk najednou zůstat?

Odpověď se nabízí. Sweeney, pro leckoho nadmíru překvapivě, vyhodil Cassidyho. Ač za "Butchem" stály výsledky a vypadnutí v sedmi zápasech s Hurikány z Caroliny nebylo v žádném případě nějakou hokejovou ostudou, přísný trenér se pakoval.

"Naše kabina potřebovala začít naslouchat novému hlasu. Cassidyho styl sice přinášel výsledky, ale vybral si na hráčích svou daň," vysvětlil Sweeney svůj hojně diskutovaný krok.

Působilo to jako chabá výmluva a kdekdo mínil, že Sweeney jen odvrací pozornost od hrozby, že se mu bostonský kádr rozpadne pod rukama. Jenže poté začaly chodit samé dobré zprávy.

Nejlepší GM NHL za sezonu 2018/2019 dostal důvěru od vedení, vyjádřenou čtyřletým kontraktem. Bergeron, klíčový centr, mimořádně platný na obou koncích kluziště, a ideální mentor v jedné osobě, se rozhodl zůstat a prodloužit si kariéru aspoň o jeden rok.

A pak se ozval DeBruskův agent Rick Valette: Jake chce pokračovat v Bostonu! Teď už jen podepsat Davida Pastrňáka a Sweeney bude z muže na pranýři jasným vítězem nepříjemné a nepřehledné situace ohledně Cassidyho konce.

Není žádným tajemstvím, že DeBrusk byl na tvrdého trenéra loni na podzim naštvaný. To když z něj udělal zdravého náhradníka. A signálů, že jejich vztah není ideální, bylo vícero. Teď bude mít edmontonský rodák šanci ukázat, co dovede pod jiným velením.

V příštích dvou sezonách ukrojí z platového stropu čtyřmi miliony dolarů a pokud naváže na vydařenou druhou polovinu základní části (za posledních 32 mačů zvládl 25 bodů), mohou si Medvědi gratulovat.

DeBrusk po přeřazení do první brázdy všem předvedl, co na ledě svede. Díky mixu rychlosti, důrazu a fortelu umí být mezi mantinely velmi efektivní. Problémem do té doby byla nevyrovnanost jeho výkonů, za kterou ovšem nejspíš mohly spory s Cassidym a frustrace.

Najde společnou řeč s Jimem Montgomerym, novým koučem tradičního klubu? Toť klíčová otázka.

