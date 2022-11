Rozzuřený Hellebuyck: Vystavili mě nebezpečí! Pravidla se musí změnit

Pokud byste mluvili s brankářem Connorem Hellebuyckem v pátek po utkání s Dallasem, nejspíš by jeho vyjádření bylo plné sprostých slov. I proto nakonec k žádnému jeho vyjádření nedošlo a před novináře předstoupil až v sobotu. V rozhovoru se vrátil ke kontroverzní situaci, při které bylo, jak sám upozornil, kvůli pravidlům ohroženo jeho zdraví.

O co vlastně šlo?

Winnipeg vedl nad Dallasem 4:3, utkání se blížilo ke konci a Stars se zmobilizovali k ještě jednomu velkému náporu. Ten nakonec vyústil ve vyrovnávací gól. Jenže krátce předtím došlo k hodně nebezpečné situaci, při které byla Hellebuyckovi útočícím Jamiem Bennem sražena maska z hlavy a brankář Winnipegu zůstal po střetu se soupeřem ležet otřesený vedle branky.

Ač Hellebuyck ležel na břiše s hlavou schovanou pod rukama, rozhodčí hru nepřerušili. Naopak, Dallas mohl pokračovat v útoku a Jason Robertson dvacet sekund před závěrečnou sirénou využil odkryté klece hostů k vyrovnání na 4:4. Hráči Winnipegu protestovali, rozhodčí však po kontrole videa branku uznal. Podle jejich názoru totiž Benna natlačil do brankáře Jets bránící Josh Morrissey.

Ne každý toto rozhodnutí unesl. Mark Scheifele dokonce za nadávky rozhodčím dostal osobní desetiminutový trest. A krve by se v tu chvíli nedořezal ani v Hellebuyckovi.

„Ti rozhodčí udělali chybu. Vystavili mě nebezpečí!“ vrátil se v sobotu k celé situaci brankář Winnipegu, který nakonec utkání dochytal a mohl se spoluhráči oslavit výhru po prodloužení. „Mohlo z toho vzejít mnoho špatných věcí. Je to naprosto jednoduché, když se brankáři strhne maska, musí se hra přerušit,“ řekl rozzlobeně.

Po vyrovnávacím gólu Dallasu došlo k hodně dlouhé kontrole u videa. Konzultace rozhodčích s videorozhodčím nakonec přinesla rozhodnutí, že za stržení masky z hlavy brankáře hostů byl vinen bránící Morrisey, který do gólmana natlačil útočícího Benna. Zároveň bylo aplikováno pravidlo 9.6. V pravidlech NHL se u tohoto bodu uvádí, že pokud brankář ztratí masku, zatímco soupeřův tým má puk pod kontrolou, hra by měla být zastavena pouze v případě, že není okamžitá příležitost ke skórování. Tato příležitost byla, hra tak přerušena nebyla a gól platil.

„Jsem rád, že jsem včera večer nemusel mluvit, protože jsem byl plný emocí. Teď vím o něco víc, než jsem věděl,“ upozornil Hellebuyck, který by po utkání nešel pro ostřejší slovo daleko. Stále ale nesouhlasí s pravidlem, které bylo využito. „Když hráč přijde o helmu, také musí jít na střídačku. To samé by mělo být aplikováno u brankářů,“ poznamenal s tím, že kvůli ochraně zdraví gólmanů by měla být hra při ztrátě masky okamžitě přerušena.

„Podle toho, jak hra probíhá, očekávají, že se zvednu a půjdu mezi tyče chytat. Bez masky by to ale nikdo neudělal. Nemůžeme chtít od žádného brankáře v této lize, aby to dělal. Takové věci v této lize nechce nikdo vidět,“ pokračoval Hellebuyck. „Situace, která se stala minulou noc, otevírá oči a doufejme, že se to může zlepšit a toto pravidlo bude změněno,“ dodal.

