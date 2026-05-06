Ruff pálí do Montrealu: Padají až moc lehce! Bitva mezi Sabres a Habs graduje

14. května 13:00David Zlomek
Lindy Ruff, zkušený stratég na střídačce Buffala Sabres, využil volného dne v napínavé sérii proti Montrealu k tomu, aby vypustil několik ostrých slov směrem k rozhodčím i soupeři. Ačkoliv jeho tým v úterním čtvrtém zápase vydřel vítězství 3:2 a srovnal stav série na 2:2, Ruff neskrýval frustraci z toho, jakým způsobem se Canadiens dostávají k přesilovým hrám.
„Vím, že Montreal má dobrou přesilovku, ale myslím si, že padají až moc lehce,“ prohlásil Ruff ve středu před novináři. Podle něj jde o součást psychologického boje v play-off, kdy se každý tým snaží využít i sebemenší kontakt k tomu, aby u sudích vyvolal dojem faulu. „Pokud mají šanci udělat tu situaci horší, než ve skutečnosti je, udělají to. To je hokej v play-off, dělá to každý tým.“
Poměr přesilových her v posledním duelu mluvil jasně ve prospěch Montrealu, který jich měl sedm oproti čtyřem na straně Buffala. Ruff konkrétně poukázal na vyloučení Tage Thompsona za krosček na Kaidena Guhleho, které v první třetině vedlo k vedoucímu gólu Canadiens.
„To malé postrčení, které Thompson jejich hráči dal, by se v základní části podle mě nepískalo, ale v play-off se to píská. Takže říkám našim klukům, aby to nedělali,“ zdůraznil kouč Sabres s tím, že klíčem k úspěchu bude absolutní kontrola nad vlastními hokejkami.
Ruff se také vrátil k momentu, který mohl zápas rozhodnout mnohem dříve, a sice neuznanému gólu Jacka Quinna. Puk sice přešel brankovou čáru, ale po dlouhém zkoumání videa a trenérské výzvě Montrealu byl gól zrušen kvůli nedovolenému bránění brankáři. „Ztratili jsme hodně sil kvůli několika sporným výrokům. Sami jsme si zasloužili nějaké přesilovky, které jsme nedostali. Ale prokousali jsme se tím a nakonec zápas vyhráli,“ zhodnotil Ruff houževnatost svého mužstva.