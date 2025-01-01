Rus si zatím přestup z Columbusu nevydupal. Fantilli čeká na megasmlouvu

9. září 11:00David Zlomek
Jegor Činakov se vrátil do Columbusu dříve než většina spoluhráčů. Už koncem srpna bruslil v Nationwide Areně a podle lidí z klubu vypadá ve skvělé formě, včetně zad, která ho loni vyřadila ze hry na celé tři měsíce. Přesto jeho letní žádost o výměnu zůstává na stole. Generální manažer Don Waddell to komentoval opatrně: „To, že je tady už tak brzy, je hodně pozitivní signál. Ale o jeho přáních mluvím pouze s jeho agentem.“
Činakov v rozhovorech v Rusku přiznal, že hlavním důvodem pro žádost byly „nepochopení“ s trenérem Deanem Evasonem. Pokud má v Columbusu zůstat, čeká oba nutný rozhovor, aby si ujasnili pravidla. „Pokud tady zůstane, musíme si sednout a ujistit se, že všichni jedeme na stejné vlně,“ řekl Waddell.
Čtyřiadvacetiletý útočník zažil loni sezónu jako na houpačce. Začal skvěle, po boku Seana Monahana a Kirilla Marchenka nastřílel sedm gólů a nasbíral čtrnáct bodů v prvních jednadvaceti zápasech. Pak přišlo zranění zad, které řešil i zákrokem doma v Rusku. Po návratu už nebyl stejným hráčem: devět zápasů, jediný bod, minus osm. V závěru ho trenéři posadili na tribunu.
Spekulace o jeho výměně tak budou doprovázet celý kemp, i když mezi klubem a hráčem zatím nepanuje otevřený konflikt jako kdysi u Duboise nebo Laineho.
Druhým velkým tématem v Columbusu je budoucnost Adama Fantilliho. Dvacetiletý centr má za sebou průlomovou sezonu s 31 góly a kompletní porcí 82 utkání, ale o nové smlouvě se zatím nejedná. „Žádná jednání jsme nevedli. Jeho agent Pat Brisson se mnou mluvil minulý týden a nespěchají,“ vysvětlil Waddell.
Fantilli vstupuje do posledního roku nováčkovského kontraktu a prodloužení se bude prý řešit nejdřív na jaře. „Brisson pravděpodobně počítá s tím, že pokud předvede dvě silné sezóny za sebou, bude jeho hodnota ještě výš. A měl by pravdu,“ dodal GM.
V době, kdy platový strop NHL roste a nabídky na lukrativní kontrakty se množí, může Fantilli velmi rychle patřit mezi nejlépe placené hráče týmu. Zároveň by se však v létě 2026 mohl stát chráněným volným hráčem, což otevírá možnost offer sheetu od jiných klubů, a to je scénář, kterému by se Blue Jackets rádi vyhnuli.
