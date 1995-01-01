Ruská zeď na odstřel? Florida zvažuje šokující prodej své gólmanské hvězdy

26. února 16:00David Zlomek
Nad osudem největší hvězdy Floridy se vznášejí černé mraky, které by mohly brzy přerůst v obrovský problém pro celou organizaci. Panteři se totiž nacházejí v situaci, kdy se musí rozhodnout, zda si svého hrdinu Sergeje Bobrovského ponechají, nebo ho pošlou o dům dál ještě před uzávěrkou přestupů. Tato situace vyžaduje od vedení týmu mimořádně opatrný postup.
Sergej Bobrovskij je v posledním roce své stávající smlouvy a po sezoně se má stát nechráněným volným hráčem. Známý insider Nick Kypreos upozornil na obrovskou nejistotu, která kolem ruského gólmana panuje. „Panteři čelí zásadnímu rozhodnutí. Musí zjistit, jak by mohla vypadat jeho příští smlouva, tedy pokud vůbec plánuje na Floridě zůstat,“ zaznělo v rámci diskusí o možných výměnách.
Ačkoliv se prodej takové opory může zdát v tuto chvíli nepravděpodobný, fakt, že Florida je momentálně mimo pozice pro play-off, dává těmto úvahám reálný základ. Pokud by šestatřicetiletý brankář neplánoval v létě podepsat novou smlouvu, výměna by se mohla stát skutečností.
V případě, že by se Florida rozhodla pro tuto variantu a Bobrovského skutečně vyměnila, pozici jedničky by pro zbytek sezony pravděpodobně převzal Daniil Tarasov. Pro letní přestavbu by se pak v souvislosti s novou jedničkou Floridy mohla začít skloňovat jména jako Stuart Skinner nebo Jordan Binnington.
Velkou výzvou však zůstává podoba případné nové smlouvy pro stárnoucího brankáře. Bobrovskij sice zatím nevykazuje žádné známky zpomalení, ale vzhledem k jeho věku se jako nejpravděpodobnější jeví krátkodobý kontrakt. „Panuje pocit, že se neshodují v otázce, jakou má pro příští rok hodnotu,“ uvádějí zdroje s tím, že není jasné, zda by Bobrovskij byl ochotný jít s platem dolů.
Celou situaci navíc komplikuje fakt, že Bobrovskij má klauzuli se seznamem šestnácti týmů, kam nesmí být bez svého souhlasu vyměněn. Navíc je tu otázka jeho motivace k odchodu. Co by vlastně musel hledat, aby se vzdal své klauzule? Vyhrál dva Stanley Cupy po sobě, a pokud by chtěl jít v příští sezoně jinam, mohl by to udělat prostě až v létě jako volný hráč. Jasněji by mělo být v příštím týdnu, kdy Panteři odehrají klíčové zápasy, které napoví, zda mají ještě reálnou šanci na postup do play-off.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.