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NHL

Rušné dny v Buffalu. Sabres čelí nájezdům na beka, Benson míří k životní smlouvě

20. června 11:00

David Zlomek

Vedení Buffala Sabres čekají v nadcházejících týdnech zásadní rozhodnutí o budoucí podobě kádru. Zatímco v defenzivních řadách řeší klub nevídaný luxus a přetlak, který vyústil v intenzivní zájem ligové konkurence o výměnu produktivního obránce Bowena Byrama, v útoku organizace naopak sází na stabilitu a pojišťuje si své největší talenty. Podle zámořských zdrojů totiž Sabres finišují přípravy obřího sedmiletého kontraktu pro mladíka Zacha Bensona.

Na Byrama se podle informací Darrena Dregera z TSN vyptává hned několik klubů NHL. Sabres mají totiž výrazný přebytek elitních levých obránců pod dlouhodobými kontrakty, Rasmus Dahlin, Owen Power i Mattias Samuelsson jsou podepsáni na minimálně další čtyři roky.

Někdejší čtyřka draftu z roku 2019, kterou Buffalo získalo před uzávěrkou přestupů v roce 2024 z Colorada za Caseyho Mittelstadta, má přitom za sebou životní ročník. Byram nechal definitivně zapomenout na dřívější zdravotní potíže a podruhé za sebou odehrál kompletních 82 zápasů. S průměrným časem 22:20 na ledě si vytvořil kariérní maximum se ziskem 42 bodů. O jeho kvalitách svědčí, že při hře pět na pět posbíral 30 bodů, což ho řadí na 20. místo mezi všemi beky v NHL.

Po loňské arbitráži podepsal Byram dvouletý kontrakt s roční zátěží 6,25 milionu dolarů. Přestože už od 1. července může s Buffalem jednat o prodloužení, po sezoně 2026/27 se může stát zcela nechráněným volným hráčem, což z něj dělá mimořádně horké přestupové zboží.

Naprosto opačná situace panuje v ofenzivě. Jak uvádí Kevin Weekes ze stanice ESPN, Sabres intenzivně pracují na prodloužení smlouvy s jednadvacetiletým útočníkem Zachem Bensonem. Podle všeho půjde o sedmiletý pakt za 48,65 milionu dolarů, tedy naprosto identickou smlouvu, jakou u Sabres letos v lednu podepsal Josh Doan.

Třináctka draftu 2023 v uplynulé sezoně fantasticky ožila a rozptýlila veškeré pochybnosti ze svého nepřesvědčivého druhého ročníku, kdy defenzivně i bodově zaostávala. Teď se však Benson vrátil v plné parádě: v 65 duelech nasázel 13 branek a posbíral 43 bodů.

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