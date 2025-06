Rušné léto u Rangers. Odejít mohou skoro všichni, ochráněná je jen trojice

Vedení New York Rangers se podle informací Arthura Staplea z The Athletic chystá na jedno z nejaktivnějších léto posledních let. Opět se tak potvrzuje, že čas na budování je v Madison Square Garden velmi omezená komodita.

Generální manažer Chris Drury podle Staplea plánuje výraznější zásah do současného kádru. Neotřesitelnou pozici v týmu mají údajně pouze tři hráči — brankář Igor Šesťorkin, elitní bek Adam Fox a produktivní útočník Artěmij Panarin, kterému navíc za rok končí smlouva.

Že právě tito tři patřili v jinak špatné sezoně Rangers k absolutním oporám, není překvapením. Zbytek kádru by se však mohl stát součástí změn, ačkoliv u některých jmen, jako jsou Vincent Trocheck, J.T. Miller či mladý talent Gabriel Perreault, by případný odchod dával z různých důvodů jen malý smysl.

Zásadním faktorem pro případné přesuny je i finanční situace klubu. Rangers momentálně disponují zhruba 8,4 miliony dolarů prostoru pod platovým stropem, což možnosti výraznějších posil přece jen limituje. Přesto se už podle Staplea rýsuje jasný cíl, pokud by se podařilo vytvořit větší finanční manévrovací prostor.

Do hledáčku newyorského vedení se dostal ruský obránce Vladislav Gavrikov, jenž poslední dvě a půl sezony strávil v Los Angeles Kings. Ačkoliv sám Gavrikov dal najevo zájem prodloužit smlouvu v Kalifornii, nový management Kings pod vedením Kena Hollanda by mohl mít odlišné plány.

Pro Rangers by šlo o vítané posílení defenzivy. Gavrikov by v současné nabídce volných hráčů patřil k nejzajímavějším jménům pro posílení zadních řad. V Los Angeles si držel nadprůměrná čísla, a to hlavně v pokročilých statistikách.

A právě defenziva patřila v letošní sezoně Rangers k největším slabinám. V počtu střel na branku, kterým čelili, byli na 27. místě ligy, v počtu vysoce nebezpečných šancí proti dokonce na 25. příčce. Příchod hráče Gavrikovova typu by tyto problémy výrazně pomohl zmírnit.

Otázkou však zůstává, zda se klubu podaří na posilu podobného formátu finančně dosáhnout. Očekává se, že Gavrikov by na trhu mohl dosáhnout na smlouvu v rozmezí 6,5 až 7,5 milionu dolarů ročně, což by s aktuálním rozpočtem Rangers znamenalo nutnost dalších úspor.

Pokud tedy Drury a spol. plánují razantní změny, nelze vyloučit, že se budou muset rozloučit i s některými ze zkušených a dražších hráčů, aby pro nový směr otevřeli prostor nejen na soupisce, ale i pod platovým stropem. Už v sezoně se hovořilo o možném odchodu Chrise Kreidera, uvažuje se i o možném odchodu K'Andreho Millera.

