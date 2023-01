Rušno kolem Čechů! Vejmelka může odejít, Pastrňák jedná

S blížící se uzávěrkou přestupů se žhavé novinky objevují mnohem častěji. Ve hře bude i několik českých hráčů. Přes víkend se například objevily velice zajímavé spekulace týkající se Davida Pastrňáka a jeho nové smlouvy, rušno je prý i kolem Karla Vejmelky.

Vedení Bostonu je čím dál víc pod drobnohledem. A vlastně i pod palbou kritiky. David Pastrňák zažívá výjimečnou sezonu a s každým dalším zápasem navyšuje svou hodnotu. To samozřejmě nehraje do karet Bruins, kteří ho musí podepsat. Jinak by v létě mohl pláchnout bez náhrady za větší výplatou.

Zatímco přes celý podzim a začátek prosince se psalo o tom, že jsou představy obou stran poměrně vzdálené, začíná se údajně blížit alespoň náznak konsensu.

„Ohledně tohoto jsem opravdu opatrný, ale ligou koluje informace, že v jednáních mezi Pastrňákem a Bruins došlo k nějakému progresu,“ řekl o víkendu jeden z nejlépe informovaných zámořských novinářů Elliotte Friedman. „Pořád se musí dořešit spousta věcí, nicméně obě strany udělaly krok dopředu.“

Krok jinam možná udělá další český zástupce, na kterého se v tomto ročníku valí chvála. Karel Vejmelka podává v Arizoně konstantě dobré výkony, což ve spojitosti s jeho výhodnou smlouvou nadchlo nejednoho zájemce.

Za jiných okolností by Coyotes o výměně pravděpodobně ani nechtěli slyšet, ale vypadá to, že lákadlo v podobě Connora Bedarda je jednoduše příliš velké. Od Silvestra táhne arizonská organizace devět proher v řadě a zdá se, že cesta za posledním místem oficiálně začala.

A když se chce prohrávat, gólmana moc nepotřebujete. Takže zatímco během sezony o výměně Vejmelky nechtěla Arizona ani slyšet, pomalu mění názor.

„Pokud bude Arizoně dávat nabídka za Vejmelku smysl, nebudou mít problém s jeho výměnou,“ řekl k těmto spekulacím Jeff Marek, Friedmanův kolega.

Okolo českého brankáře údajně už nějakou dobu krouží Los Angeles, nicméně dá se očekávat, že zájemců bude spousta. Parádní výkony, skvělá čísla v pokročilých statistikách a smlouva na další dva roky za 2,7 milionů dolarů za sezonu, to je lákadlo pro nejeden tým.

