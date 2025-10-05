Rvu se o flek: Připíše si Michal Postava starty v brance Red Wings už letos?

5. října 14:55Jakub Ťoupek
Brněnský fantom, tak se Michalu Postavovi přezdívalo minulou sezónu. Třiadvacetiletý rodák z Valašského Meziříčí po dvou sezónách v druhé nejvyšší soutěži vlétl do extraligy jako uragán a po zisku titulu využil svojí šance a podepsal s Detroitem. Rok sice začne na farmě, není však vyloučeno, že po velmi dobré přípravě naskočí i do zápasu NHL.
Jedna jediná sezóna v extralize stačila Michalu Postavovi na kontrakt v nejlepší hokejové lize světa. Ještě před pár lety mladého brankáře znal jen málokdo, nyní patří mezi největší brankářské naděje českého hokeje.
Před minulou sezónou zažil skok velký skok do nejvyšší české ligy, kde udělal ihned dojem. S Kometou získal titul, stal se nejužitečnějším hráčem play-off, a nyní doufá v podobný scénář. Stále ale stojí nohama na zemi. „Všechno jde hrozně rychle, ale jsem ohromně spokojený. Musím pokračovat v práci a musím se snažit, abych byl každý den lepší a lepší," zmínil po svém prvním zápase za Detroit.
A právě v prvním utkání za tým z Original Six hned světu ukázal, že se s ním musí počítat. Odchytal druhou polovinu přípravného zápasu s Buffalem a z 10 střel ani jednou neinkasoval. „Byl nadšený, že se dostal do branky. Šlo to z něj cítit. A ze začátku jsem měl pocit, že dosáhl i na ty puky, co letěly daleko od něj,“ vyzdvihl Postavův výkon trenér Todd McLellan.
I do dalšího utkání nastoupil v jeho polovině, s Pittsburghem už to tak slavné nebylo. Ve třetí části pustil za svá záda hned 2 ze 4 střel a Detroit na ledě Tučňáků padl. Ze 6 střel za 25 minut tak pochytal 4. I tak se ale ukázal na kempu ve velmi dobrém světle.
Byl posledním brankářským škrtem v organizaci Red Wings a sezónu tak začne dle očekávání na farmě. Tam bude tvořit silnou dvojici se Sebastianem Cossou, kterého si Detroit vybral na draftu 2021 na 15. místě. To dává kanadskému brankáři značnou výhodu, ovšem i z extraligy se dá zvládnout cokoliv.
Například Karel Vejmelka si ihned v první sezóně za mořem vybojoval post jedničky. Stejného scénáře se ale nejspíš nedočkáme, i přesto že jde Postava také do nejlepší hokejové ligy světa z brněnské Komety. Brankoviště Red Wings se ale po angažování Johna Gibsona otřáslo v základech. Od amerického brankáře se očekává se přebere otěže na pozici číslo 1, Cam Talbot naopak spíš míří k důchodovému věku.
Právě osmatřicetiletý Kanaďan by postupně mohl svoji roli odevzdat do rukou jednoho z dvojice Postava – Cossa. Ti se o privilegium dvojky v NHL poperou především v první polovině sezóny v AHL. Postavova dosavadní kariéra ukazuje, že překonávání překážek pro něj není ničím novým.
